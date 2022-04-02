我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

「沒認清祖國在哪裡」澤倫斯基開除2叛將

編譯洪毅／綜合1日電
在俄烏戰爭陷入膠著之際，烏克蘭總統澤倫斯基1日宣布撤換兩名安全部門高官，並指控他們「 叛國」。圖為澤倫斯基（左）當天在總統府會見歐盟議會主席。(美聯社)
在俄烏戰爭陷入膠著之際，烏克蘭總統澤倫斯基1日宣布撤換兩名安全部門高官，並指控他們「 叛國」。圖為澤倫斯基（左）當天在總統府會見歐盟議會主席。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基31日宣布，兩名負責國安事務的將軍因為涉嫌「叛國」而被解職；此外，澤倫斯基還說，烏國東部及南部的處境依然「極其艱困」，但占領只是「暫時」的，因為俄羅斯已為此付出巨大代價，俄國人恐怕「不會為占領外國的成本埋單」。

國會山報(The Hill)報導，澤倫斯基在31日發布的講話中表示，國家安全局(SBU)負責內部安全的奧列諾夫(Naumov Andriy Olehovych)，以及國安局負責赫爾松(Kherson)地區事務的奧列克山德羅維奇(Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych)等兩名將級官員遭到解職。

澤倫斯基沒有為解職兩名官員提供更多細節，僅表示基於烏克蘭軍隊的紀律原則，兩人「沒有決定好他們的祖國在哪裡，違反了烏軍忠於烏克蘭人、保衛國家及獨立自由的誓言」，因此「不可避免」的遭到解職。

澤倫斯基還說，對於這些「反英雄們」，「我現在沒有時間處理所有的背叛者，但是他們終究會一個接一個受到懲罰。」

澤倫斯基還提到，他已經與土耳其總統厄多安通話；厄多安一直致力於調停烏俄戰爭，澤倫斯基則說，土耳其願意在接下來的談判中，提供烏克蘭安全保證。

對於遭到俄羅斯占領的地區，澤倫斯基表示，烏東的頓巴斯(Donbas)及南部的赫爾松地區目前處境依然「極其艱困」，「占領者把他們『創造摧枯拉朽的實力』的觸角伸向南部赫爾松一帶的『臨時占領區』，試圖在那裡建立一些『無法為人所理解』的體制」。

澤倫斯基表示，俄羅斯占領者試圖找出方法以鞏固他們在那裡的立足，但是「想當然耳，這是不可能的，他們的行動愈大，俄羅斯最終要付出的代價就會更大」，這些代價損失最終都會加諸在俄羅斯人身上，「誰會為占領外國領土所付出的代價埋單？」

澤倫斯基 俄羅斯 烏克蘭

上一則

200名白俄異議人士自組部隊 援烏前線作戰

下一則

「馬立波極端混亂 」紅十字最大車隊救援 無功而返

延伸閱讀

「沒決定好祖國在哪裡」 澤倫斯基開除2叛將 未來懲處

「沒決定好祖國在哪裡」 澤倫斯基開除2叛將 未來懲處
整點快訊／諧星變英雄 澤倫斯基信任度第1 普亭、習近平吊車尾

整點快訊／諧星變英雄 澤倫斯基信任度第1 普亭、習近平吊車尾
澤倫斯基示警 俄國準備強攻烏克蘭東部和南部

澤倫斯基示警 俄國準備強攻烏克蘭東部和南部
諧星變英雄 澤倫斯基信任度第1 普亭、習近平吊車尾

諧星變英雄 澤倫斯基信任度第1 普亭、習近平吊車尾

熱門新聞

前國家安全顧問波頓。Getty Images

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

2022-03-26 08:22
地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18
俄國國防部副部長佛明會後表示，俄國將大幅減少在基輔周圍兵力，以增互信。(路透)

11國擔保 俄烏和談現曙光…俄大減攻勢 烏成為中立國

2022-03-30 02:30
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

2022-03-25 09:38
科學家早就注意到東部南極洲這個離澳洲最近的特殊冰架在縮小。圖為兩位科學家今年2月在南極考察。（Getty Images）

存在數千年、大小如紐約…南極冰架崩塌 史上首次

2022-03-26 09:30
今年稍後將尋求第三個任期的中國國家主席習近平（圖），最近遭遇疫情復熾、美國總統拜登逼他在烏克蘭戰爭中選邊站的雙重挑戰。美聯社

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

2022-03-28 10:44

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住