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房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

加入美陣線抑制油價 歐加墨日韓願釋出儲備油

記者張聲肇／綜合報導

美國的亞歐及北美盟邦1日同意釋出戰略石油備儲，以抑制俄羅斯侵略烏克蘭戰爭引發的油價飆漲。

多數歐洲國家、加拿大、墨西哥、日本和南韓等國際能源署(IEA)成員國，下周初將宣布從15億桶總儲備量中，釋出部分儲備油。

此舉主要目的是，在西方國家終止從俄國進口石油之前，減緩衝擊；俄國是全球第二大原油出口國和第三大生產國。拜登政府31日宣布，未來六個月釋出1.8億桶戰備儲油，此這是美國歷來最大規模的釋出量。

歐美及其亞洲盟邦打算以美國和波斯灣國家所產，取代俄國原油，但是拜登政府說，美國業者要好幾個月的時間才能把產量提高到市場所需，它籲請業者把近期來漲價所獲利潤，用來加緊投資、提高產量。石油輸出國家組織一直拒絕增產。

2月24日俄國軍隊入侵烏克蘭後，油價加速飆漲，漲到2008年金融危機以來的高點，美國和部分歐洲國家的汽油價格，也因此衝到歷史高點。

俄烏戰爭和西方國家對俄國的經濟制裁，引發了國際能源署所稱「數十年來最大的石油供應危機」。

能源署會員國3月1日宣布釋出6000萬桶儲油，希望遏止油價上漲，不料過了一周，油價不跌反漲，因為業界擔心烏克蘭戰事惡化，撼動全球供應鏈。去年，俄國每日出口原油470萬桶。

釋出儲油，短期內或有壓抑油價效果，專家卻認為長期不見得有效，因為日後，西方國家爭購原油，以備庫存，可能又會引發一波漲價潮。

UBS全球財富管理公司投資長希費里(Mark Haefele)說，針對目前的全球能源危機，釋出儲油不是長期解決之道，也無法解決石油市場結構失衡的問題。

西方國家的銀行、船運公司和石油商，在經濟制裁措施下，不敢做俄國石油的生意，俄國難以出口。美國已禁止輸入俄國原油，英國也逐步減少進口，只有印度趁機以折扣價大舉買進。而石油輸出國組織(OPEC)拒絕主要輸入國的要求，不願增產，則反映西方「外交斡旋」失敗。

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