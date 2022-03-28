奧斯卡／珍康萍「細膩」復仇史匹柏 奪下最佳導演

珍康萍上演「資深公主復仇記」，以「犬山記」榮獲奧斯卡最佳導演獎。(路透)

第94屆奧斯卡 最佳導演 頒給執導「犬山記」(The Power of the Dog)的紐西蘭女性導演珍康萍(Jane Campion)，這是奧斯卡連續第二屆將最佳導演頒給女性導演，上一屆是「遊牧人生」（Nomadland）的華裔導演趙婷 （Chloé Zhao）。

珍康萍成為首位兩度入圍最佳導演的女性導演，分別是1993年的「鋼琴師和她的情人」(The Piano)，但當年輸給「辛德勒的名單」(Schindler's List)的史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)。當年史匹柏「辛德勒的名單」奪下最佳影片、導演等大獎，珍康萍「鋼琴師和她的情人」只為她抱回最佳原著劇本獎，直到今年她才能夠以「犬山記」扳回一城。

「犬山記」氣氛營造突出，情節暗潮洶湧，畢現導演珍康萍的功力。（美聯社）

「犬山記」氣氛營造突出，情節暗潮洶湧，畢現導演的功力，也從去年威尼斯影展拿到最佳導演後，珍康萍就陸續在各大頒獎典禮上無往不利，早被視為奧斯卡最佳導演的最大熱門。雖然「犬山記」到了獎項季節的後半期，聲勢明顯下滑，卻沒有動搖到她爭取最佳導演獎的行情，她也果然如各方預期獲獎，成為奧斯卡史上繼「危機倒數」（The Hurt Locker）凱薩琳畢格蘿（Kathryn Ann Bigelow）、「游牧人生」趙婷之後的第3位女性。

珍康萍獲得奧斯卡小金人之前，已經在美國導演工會獎(Directors Guild)、金球獎(Golden Globes)和評論家選擇電影獎(Critics Choice Awards)抱回大獎。