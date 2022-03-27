我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

奧斯卡獎2024年起 「不夠多元」不能入圍最佳影片

記者胡玉立／綜合報導
按照將於2024年生效的若電影演員和工作人員沒有足夠的非裔、同性戀和殘疾者，將被取消角逐最佳影片資格的新標準，今年獲最佳影片提名的「犬山記」將不符角逐資格。（美聯社）
按照將於2024年生效的若電影演員和工作人員沒有足夠的非裔、同性戀和殘疾者，將被取消角逐最佳影片資格的新標準，今年獲最佳影片提名的「犬山記」將不符角逐資格。（美聯社）

美國影藝學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)制定的「2025光圈計畫」將於2024年生效；若電影演員和工作人員沒有比例足夠的非裔、同性戀和殘障者，將被取消角逐最佳影片資格。業內人士擔心，奧斯卡頒獎典禮已萎靡不振，此舉恐將成為「壓死駱駝的最後一根稻草」。

2025光圈計畫旨在促進多元化 但飽受抨擊

「2025光圈計畫」(Aperture 2025)是在「奧斯卡太白」(#OscarsSoWhite) 爭議發生五年後，於2020年制定，以促進演藝界更多樣性。但計畫制定後，飽受抨擊。

在非裔電影製片艾娃杜威內(Ava DuVernay)帶頭下，演藝學院制定「2025光圈計畫」規範多樣化標準，從演員、工作人員到製作、行銷、融資、發行，甚至實習生，幾乎所有電影相關事宜，至少都要有30%是女性、LGTBQ、殘疾者或代表性不足族裔。

一位害怕失去工作而不願透露姓名的業內人士告訴「洛杉磯雜誌」(LA Magazine)，2024年將生效的這些政策，影響深遠；「這是藉由平權行動來製作電影，」業內人士說，「這根本很愚蠢，而且也做不到」。

部分人士同意這是長期發展下的變化，但這變化可能太小也太遲，無法挽救奧斯卡頒獎典禮電視轉播收視率。去年的奧斯卡獎頒獎典禮僅吸引985萬名觀眾，不到前一年的一半，是有史以來觀眾人數最少的一次。

不過，這項倡議獲得影藝學院院長魯賓(David Rubin)的喝彩與支持，他聲明指出，「我們必須擴大視野，在電影創作和電影觀眾方面，反映出全球人口多元化」。

無依之地、犬山記等 都不符合新規定

若依「2025光圈計畫」規定標準，去年奧斯卡最佳影片「無依之地」(Nomadland，又譯「游牧人生」)就不合資格，因為它的演員陣容全是白人，即便它是由華裔導演趙婷(Chloé Zhao)執導。

今年獲最佳影片提名的部分影片如「犬山記」(Power of the Dog)、「貝爾法斯特」(Belfast)和「甘草比薩」(Licorice Pizza)，也將不符角逐資格。完全符合理想標準的影片包括：「王者理查」(King Richard)、「在車上」(Drive My Car)、「沙丘」(Dune)、「西城故事」(West Side Story)和「樂動心旋律」(Coda)等。

按照將於2024年生效的若電影演員和工作人員沒有足夠的非裔、同性戀和殘疾者，將被...
按照將於2024年生效的若電影演員和工作人員沒有足夠的非裔、同性戀和殘疾者，將被取消角逐最佳影片資格的新標準，今年獲最佳影片提名的「犬山記」將不符角逐資格。（美聯社）

一位不願具名的電影製片表示，新標準可能會讓大多數人無法好好講出他們想講的故事，他說：「拍電影已夠難了。大家是不會這樣做的。」

還有一名製片人認為，這項政策代表的是奧斯卡頒獎典禮的終結；「還回得去嗎？我不認為，」這位製片說：「我認為奧斯卡已經死了。」

電影 奧斯卡獎 無依之地

上一則

東北疫情升 變種BA.2占一半 瓦倫斯基籲接種疫苗

下一則

拜登訪波蘭 俄軍下馬威砲轟烏波邊界大城 至少5傷

延伸閱讀

奧斯卡周日頒獎 紐時最終權威熱門獎項預測出爐

奧斯卡周日頒獎 紐時最終權威熱門獎項預測出爐
為進軍影視產業鋪路？ 傳蘋果CEO庫克將首度出席奧斯卡

為進軍影視產業鋪路？ 傳蘋果CEO庫克將首度出席奧斯卡
奧斯卡前瞻／「犬山記」珍康萍 挑戰影壇光輝紀錄

奧斯卡前瞻／「犬山記」珍康萍 挑戰影壇光輝紀錄
奧斯卡「幕後」長這樣 勞力士「綠坊休息室」獨厚VVIP

奧斯卡「幕後」長這樣 勞力士「綠坊休息室」獨厚VVIP

熱門新聞

買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
前國家安全顧問波頓。Getty Images

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

2022-03-26 08:22
俄羅斯入侵烏克蘭已長達數周，近期外界皆認為俄羅斯軍隊的進度停滯不前，不過最新消息指出俄軍已經接獲命令告知「戰爭結束日」。（美聯社）

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

2022-03-24 22:24
圖為加拿大駐北京使館豎立挺烏克蘭的立牌。(美聯社)

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

2022-03-20 13:47
中國東方航空公司一架波音737客機21日在廣西斷崖式墜機，搜救人員在現場找尋黑盒子下落。(新華社)

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

2022-03-22 20:51
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

2022-03-25 09:38

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難