奧斯卡獎2024年起 「不夠多元」不能入圍最佳影片

美國影藝學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)制定的「2025光圈計畫」將於2024年生效;若電影 演員和工作人員沒有比例足夠的非裔、同性戀和殘障者,將被取消角逐最佳影片資格。業內人士擔心,奧斯卡頒獎典禮已萎靡不振,此舉恐將成為「壓死駱駝的最後一根稻草」。

2025光圈計畫旨在促進多元化 但飽受抨擊

「2025光圈計畫」(Aperture 2025)是在「奧斯卡太白」(#OscarsSoWhite) 爭議發生五年後,於2020年制定,以促進演藝界更多樣性。但計畫制定後,飽受抨擊。

在非裔電影製片艾娃杜威內(Ava DuVernay)帶頭下,演藝學院制定「2025光圈計畫」規範多樣化標準,從演員、工作人員到製作、行銷、融資、發行,甚至實習生,幾乎所有電影相關事宜,至少都要有30%是女性、LGTBQ、殘疾者或代表性不足族裔。

一位害怕失去工作而不願透露姓名的業內人士告訴「洛杉磯雜誌」(LA Magazine),2024年將生效的這些政策,影響深遠;「這是藉由平權行動來製作電影,」業內人士說,「這根本很愚蠢,而且也做不到」。

部分人士同意這是長期發展下的變化,但這變化可能太小也太遲,無法挽救奧斯卡頒獎典禮電視轉播收視率。去年的奧斯卡獎 頒獎典禮僅吸引985萬名觀眾,不到前一年的一半,是有史以來觀眾人數最少的一次。

不過,這項倡議獲得影藝學院院長魯賓(David Rubin)的喝彩與支持,他聲明指出,「我們必須擴大視野,在電影創作和電影觀眾方面,反映出全球人口多元化」。

無依之地 、犬山記等 都不符合新規定

若依「2025光圈計畫」規定標準,去年奧斯卡最佳影片「無依之地」(Nomadland,又譯「游牧人生」)就不合資格,因為它的演員陣容全是白人,即便它是由華裔導演趙婷(Chloé Zhao)執導。

今年獲最佳影片提名的部分影片如「犬山記」(Power of the Dog)、「貝爾法斯特」(Belfast)和「甘草比薩」(Licorice Pizza),也將不符角逐資格。完全符合理想標準的影片包括:「王者理查」(King Richard)、「在車上」(Drive My Car)、「沙丘」(Dune)、「西城故事」(West Side Story)和「樂動心旋律」(Coda)等。

按照將於2024年生效的若電影演員和工作人員沒有足夠的非裔、同性戀和殘疾者,將被取消角逐最佳影片資格的新標準,今年獲最佳影片提名的「犬山記」將不符角逐資格。(美聯社)

一位不願具名的電影製片表示,新標準可能會讓大多數人無法好好講出他們想講的故事,他說:「拍電影已夠難了。大家是不會這樣做的。」

還有一名製片人認為,這項政策代表的是奧斯卡頒獎典禮的終結;「還回得去嗎?我不認為,」這位製片說:「我認為奧斯卡已經死了。」