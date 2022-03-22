拜登稱普亭戰犯 俄召美大使：瀕臨斷交

由於拜登總統稱普亭為「戰犯」，俄外交部長拉夫洛夫警告說美俄「瀕臨斷交」。(美聯社)

俄羅斯外交部21日召見美國駐俄大使蘇利文(John Sullivan)，抗議拜登 總統稱俄國 總統普亭(Vladimir Putin)為「戰犯」，並稱此舉使美俄瀕臨斷交；另烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示，烏克蘭 和俄國若達成停戰協議，將交付烏國人民公投決定。

俄國外交部21日在莫斯科召見蘇利文，正式抗議拜登「近日讓人無法接受的言論」。根據國家廣播公司(NBC)對俄國外交部聲明的翻譯，蘇利文被告悉，拜登的指控已使「俄羅斯和美國關係瀕臨破裂」。

拜登16日表示，他認為普亭是「戰犯」，因為普亭下令俄國殘暴入侵烏克蘭，並攻擊醫院等平民設施；這是拜登首次公開如此稱呼普亭，其他國家領袖尚無此類發言。

拜登在啟程訪歐前，先與盟友電話會議討論俄烏戰局。(美聯社)

國務院發言人21日並未對此回應，不過美國駐莫斯科大使館在推特指出，蘇利文會晤俄國外交官是為了遭拘留在俄國的美國公民。

美國和前蘇聯1933年建交，冷戰期間也維持建交關係，但自普亭擴張領土後，兩國關係逐漸不穩。

若達停火協議 烏將公投

根據新聞網站Suspilne21日公開澤倫斯基受訪內容，澤倫斯基表示，如果兩國達成停戰協議，將交付給烏克蘭人公投，他表示烏克蘭人有發言權，且可回應烏克蘭與俄國達成的任何和解內容。

不過烏克蘭和俄羅斯多輪和平協商無果，目前不清楚烏克蘭人要多久才能看到協商結果。

澤倫斯基在訪談中表示，公投內容可能涵蓋諸多議題，包括俄軍占領領土，以及烏克蘭獲得的國際安全保證，以取代申請加入北約(NATO)會員國；他表示願意依烏克蘭人民意願做任何事情。

烏克蘭總統澤倫斯基說，即使烏俄達成停戰協議，也要交付全國人民投票表決。(Getty Images)

烏俄戰事已邁入第三周，拜登本周即將訪問歐洲，21日與歐洲領袖舉行電話會議，討論俄軍攻擊平民和對烏克蘭攻擊升溫，以及調解停火的外交行動；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登與法國、德國、英國和義大利領袖將繼續支持烏克蘭，包括提供安全與人道協助。

拜登21日在「企業圓桌會議」(Business Roundtable)中表示，俄國不實指控烏克蘭持有生化武器，且指出普亭考慮在烏克蘭戰爭中使用，但拜登並未引述證據。