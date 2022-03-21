首席芭蕾舞者、榮譽藝術家…烏克蘭再傳名人為國犧牲

一名記者在北京殘奧冬運會上，手舉烏克蘭運動員馬利雪夫的照片，紀念他的英勇犧牲。(美聯社)

烏克蘭 不少知名人士在俄烏戰火中死亡，為這個國家增添了不少傷痛，在最新的消息裡，死者中有芭蕾 舞男演員、有屢獲殊榮及獎項的女明星，更有一位冬季兩項運動員 。

烏克蘭國家歌劇院前首席舞者達辛(Artem Datshin)是烏國著名舞蹈家、17日在首都基輔一家醫院傷重不治。他兩位朋友在社交媒體發帖，指他上個月被俄軍炮火擊傷。

達辛曾獲得「里法獎」(Serge Lifar Prize)，里法是是烏克蘭20世紀著名芭蕾舞者、編舞家及舞蹈理論家，獎項以他命名，獲獎者自非泛泛。

烏克蘭國家歌劇院前首席舞者達辛遭俄軍炮火擊傷，17日在首都基輔一家醫院傷重不治。(取材自Alexei Ratmansky臉書)

另一個死於戰火的著名演藝人，是曾於1996年獲頒烏克蘭榮譽藝術家獎的施韋茨(Oksana Shvets)，她在俄軍飛彈攻擊基輔時喪生。

烏克蘭著名演藝人施韋茨，在俄軍飛彈攻擊基輔時喪生。(取材自KyivPost推特)

此外，年僅19歲的冬季兩項年輕運動員馬利雪夫(Yevhen Malyshev)參軍抗敵，今月初與俄軍交戰時陣亡。冬季兩項是結合了越野滑雪與氣槍射擊的運動，國際冬季兩項聯盟已發文哀悼。

當中最激勵民眾的是33歲知名演員帕夏李(Pasha Lee)之死，早在戰爭初期，他即響應政府號召參軍而廣為人知，但在3月6日俄軍攻擊基輔發動砲擊時，他與另外3名同袍中彈陣亡，消息傳出讓粉絲傷心的同時，也讓不少人表示要奮起抗敵。

烏克蘭33歲知名演員帕夏李響應政府號召參軍，英勇戰死。(取自個人推特)

帕夏李來自被俄國吞併的克里米亞，曾在劇院和電影院工作過，也是電視節目主持人、歌手和作曲家，是個家喻戶曉人物。戰前過著一種迷人的生活方式，有照片顯示他在遊艇上，也有在阿拉伯聯大公國的迪拜旅遊。

烏克蘭公民自由中心(Civil Liberties Center)負責人馬特維丘克(Oleksandra Matviichuk)指出，或許這些知名人物的死亡令人很傷感，然而也拉近這些名人與普通人之間的距離，因為他們的犧牲，讓人感受到他們沒有利用自己的特權逃跑，而是在危難時刻與整個國家同在，從而也激勵了人心。