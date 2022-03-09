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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

俄面臨失業危機、物資短缺 普亭紓困穩民心

記者顏伶如／綜合報導
俄羅斯總統普亭8日簽署旨在為民眾紓困的包裹措施。(美聯社)
俄羅斯總統普亭8日簽署旨在為民眾紓困的包裹措施。(美聯社)

俄羅斯因侵略烏克蘭遭西方國家經貿制裁，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)8日簽署旨在為民眾紓困的包裹措施，具體項目包括為貧窮家庭提供育兒補貼、提高退休人員養老津貼等；另一方面，俄羅斯提出警告，原油價格可能漲至每桶300元，並揚言考慮切斷對歐洲的天然氣供應，報復西方國家禁止進口俄羅斯能源。

普亭8日在電視演說中表示：「國家將盡一切所能，為百姓家庭提供援助。」他在演說中重申，徵召士兵與後備役軍人都不會參加烏克蘭戰爭，只有職業軍人將肩負對烏戰事。

他說：「我堅信俄軍將能確實保護俄羅斯人民的安全與和平。」

後蘇聯時期的俄羅斯經濟並未陷入衰退，普亭被認為功不可沒，但現在西方國家聯手對俄羅斯祭出不同層面的經貿制裁，數百家跨國企業退出俄羅斯市場或宣布暫停服務，數以萬計俄羅斯民眾面臨失業危機，如何扶持俄羅斯經濟，成了普亭的棘手考驗。

食物價格恐將飆漲的傳聞，讓俄羅斯民眾過去幾天忙著上超市搶購生活必需品，某些零售店家對麵粉、糖、油等商品推出限購規定；周末期間，商店貨架空如也的照片在網路流傳，導致俄羅斯民眾物資短缺恐慌增加，嚴重程度是蘇聯時期結束以來首次出現。

普亭8日簽署的39頁系列措施，將紓困重點擺在照顧經濟狀況最為弱勢的俄羅斯民眾，包括數百萬靠養老金度日的退休人員，這個族群也是普亭的核心支持者。

以目前匯率計算，現在俄羅斯退休人員平均領取養老津貼約140美元，比一個月之前的價值縮水一半。普亭紓困方案則為退休人員提高養老津貼，直到今年底。

俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)7日在電視演說中指出，禁止進口俄羅斯石油之後，顯然將讓全球市場因此出現「災難性的後果」；他說，油價上漲將變得難以預測，恐將漲至每桶300元，甚至更高。

俄軍入侵烏克蘭之後，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)中止德俄之間的天然氣管線「北溪二號」(Nord Stream 2)；諾瓦克在演說中指出，俄羅斯有權以相對手段回擊，中斷「北溪一號」(Nord Stream 1)對歐洲的天然氣供應。

俄羅斯 普亭 退休

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