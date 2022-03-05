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商店被砸、孩子遭霸凌 在美俄裔被「獵巫」

編譯林梅婕／綜合4日電
反戰民眾2月26日在舊金山集會，有人舉牌表示自己是俄羅斯人但反對戰爭。（歐新社）
反戰民眾2月26日在舊金山集會，有人舉牌表示自己是俄羅斯人但反對戰爭。（歐新社）

俄烏戰事愈演愈烈，國內民眾的心情隨著烏克蘭陷入戰爭的深淵，對俄羅斯的情緒投射在許多美國俄裔民眾的身上，開始出現「獵巫」的情形；許多俄裔人士不僅遭受無端的言語攻擊，他們的商店也被破壞，甚至連他們的孩子在學校都遭受霸凌。

加州聖地牙哥一家俄式餐廳Pushkin Russian Restaurant的38歲老闆格札里安(Ike Gazaryan)，儘管擁有美籍身分，是個不折不扣的美國公民，卻因為操著一口流利的俄語，讓他成為反戰人士的箭靶。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，格札里安不只收到死亡威脅的電話，他的餐廳被抵制，網路評論被一面倒洗成負評；但格札里安除了喜愛俄國美食，並以號稱「俄國文學之父」普希金(Alexander Pushkin)的名字為餐廳命名之外，他與俄國的關係僅此。

格札里安有許來自烏克蘭的親友和員工，更全心全力支持烏克蘭抗俄，卻還是受到許多不明人士的抨擊；他甚至曾接過電話，對方質問他為何不叫俄國停戰，格札里安無奈地表示：「每個人好像覺得，因為我們說俄語，我們是俄國人，所以我們就無條件支持普亭(Vladimir Putin)還有他開戰的原因，但事實絕非如此。」

8成美國人把俄國當敵國 達冷戰後新高

喬治華盛頓大學社會學和國際事務助理教授米雪兒‧凱爾索(Michelle Kelso)分析，隨著戰事惡化，加上有些人對兩國認知有限，近來國人對俄裔人士的敵意確實增加許多；她也提醒，「這樣只會徒增雙方的敵意，引發更多暴力衝突。」

根據華盛頓郵報(WP)和美國廣播公司(ABC News)在入侵期間共同製作的一項民調，高達八成的美國人認為俄羅斯「不友善」，並視為「敵國」，比率達到冷戰以來最高。

俄國 烏克蘭 俄羅斯

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