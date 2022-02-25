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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

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俄掌控石油、天然氣出口國 足以讓美歐經濟衰退

編譯洪毅／綜合24日電
德國美國相繼制裁天然氣管線「北溪二號」計畫，俄烏開火更嚴重影響能源市場。(路透)
德國美國相繼制裁天然氣管線「北溪二號」計畫，俄烏開火更嚴重影響能源市場。(路透)

俄烏戰火爆發，「大西洋雜誌」(The Atlantic)文章分析，資源豐富的俄羅斯正是趁著能源價格高昂的時候挑起戰端；而由於多年來美歐在能源政策上缺乏遠見，讓未來幾個月的能源、尤其是天然氣價格飆漲成為幾乎不可避免的現實。

俄羅斯目前是世界上第三大石油出口國、第二大天然氣出口國；豐富的資源不僅讓俄國累積逾6300億的黃金及外匯儲備，也是俄國面臨任何較嚴厲制裁時可能使用的報復手段，即限制能源出口。

這也可以解釋為何俄羅斯會在這時候發動攻擊，因為從2014年併吞克里米亞以來，液化天然氣價格每百萬英熱單位(BTU)通常在10元、甚至5元以下；但是目前已經突破30元，讓俄國有前所未見的龐大能源支配力。

俄烏戰端一度讓布蘭特原油(Brent oil)站上每桶100元大關，但石油動盪其實已是比較容易解決的問題，因為石油在許多國家被課徵重稅，泰半國家都有建立戰備儲油，故減稅、釋出儲油都能緩和局勢。

俄烏開火嚴重影響能源市場。(Getty Images)
俄烏開火嚴重影響能源市場。(Getty Images)

天然氣有本質上的不同，與裝載油輪運送的石油相比，歐洲使用價格更為低廉的管道，導致其40%天然氣仰賴俄羅斯；若從產量數字來看，卡達及美國可以立刻填補歐洲的俄國天然氣缺口，但是將天然氣液化需要投入相當成本，不能一蹴可幾。

天然氣進出口還涉及各種經濟、法律、物流、存儲、合約問題，鑒於全世界20%的液化天然氣出口目的地為中國，如果中國拒絕修改合約，天然氣出口形勢短時間內就很難有太大的變化。

要取代俄羅斯的廉價天然氣，歐美需要投資數十億元在新的核能及再生能源發電廠，還有連結地中海與北非、西亞的新天然氣管道，以及液化天然氣接收站等，至於美國則需要與他國一起擴大天然氣生產。

但是這些行動不可能在90天內看到效果；文章指出，這是多年來在能源政策上缺乏遠見，才會落得讓俄羅斯有辦法顛覆全球能源市場這步田地，不論如何，只要俄國的能源與世界大部分地區隔絕，歐洲的經濟可能會陷入衰退，美國也是如此。

天然氣 俄羅斯 俄國

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