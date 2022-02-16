冬奧／摔倒遭網路霸凌 朱易：不後悔代表中國出賽

在15日北京冬奧的花樣滑冰賽場上，中國選手朱易未能晉級女子單人滑自由滑的競賽。美國出生的朱易受訪時表示不後悔代表中國參賽。(新華社)

美國出生，2018年入籍中國，今年冬奧中代表中國參加花式滑冰項目的朱易 ，6日在賽場上失誤摔倒，使中國隊整體積分從第三下滑至第五，引起大批中國網民不滿，「朱易摔倒」的標籤一度成為微博 熱搜；事隔多日，朱易接受採訪談及成為網路霸凌的對象時，表示她一開始覺得很受傷，但不後悔選擇代表中國。

朱易在本賽季女單短曲的最好成績為60.00分，但在6日的比賽中略顯緊張，出現不同程度的失誤，最終僅得到47.03分，以該項目的最低分結束。朱易在15日出賽女子滑冰長曲項目中未能晉級，與獎項無緣。

「今日美國報」15日報導，自朱易摔倒開始，微博上滿是對朱易的惡意攻訐，有人質疑年僅19歲的朱易所以能獲選國家代表隊，純粹是走其父親、北京 大學人工智能學院院長朱松純的後門，甚至還有人批評朱易中文不好；朱易說：「這些言論一開始確實傷到我，不過我最後也選擇用不同的角度看待這件事。」

在15日北京冬奧的花樣滑冰賽場上，中國選手朱易未能晉級女子單人滑自由滑的競賽。美國出生的朱易受訪時表示不後悔代表中國參賽。(新華社)

報導中，朱易還表示，當微博上的指責鋪天蓋地而來的時候，她還曾經尋求中國隊的體育心理師的協助，畢竟對一個19歲的少女而言，在有語言隔閡的情形下遠赴他鄉訓練，還要面對與美國截然不同的風土民情與文化，非常具有挑戰性，因此當網路上「只以成敗論英雄」的聲浪漸起，她內心的煎熬外界很難想像。

朱易希望網民在了解事件的全貌前不要輕易做出不理性、針對性的謾罵；她說：「我希望從現在開始，所有人在網路上發言前，能夠試著去了解事件的全貌；說真的，雖然我的中文能力還有待改進，但我畢竟能通雙語，這讓我不論在中國或美國都有顯著優勢，我不後悔代表中國，也對我華裔美國人的身分感到自豪。」

報導指，針對那些在網路上罵她的人，朱易沒有「回懟」，而是訴諸柔性訴求；她說：「我只是個19歲的正常女孩，為了自己的奧運夢想而努力，並享受在滑冰場上競技的每一刻。」