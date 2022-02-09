谷愛凌奪金 嗆辣迴避國籍：未存善心 就不會相信我

中國選手谷愛凌8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台賽中，奪得金牌。(美聯社)

中美混血滑雪好手谷愛凌 (Eileen Gu)8日在北京冬奧為中國隊贏得自由式滑雪女子大跳台金牌，她賽後受訪時多次迴避國籍問題並說，「人如果未存善心，就不會相信我，因為他們無法了解保有善心的人。」

18歲的谷愛凌在加州舊金山出生，並在2019年決定加入中國隊；谷愛凌從未公開談論自己的美國國籍情況，但1月的奧運 官網文章稱她具雙重國籍。

中國選手谷愛凌奪金，賽後迴避國籍問題。 (新華社)

雙重國籍？未正面回應

她奪金後受訪時多次迴避有關國籍的問題，記者詢問她是否為了加入中國隊而放棄美國國籍，但均未獲正面回應。

「我一直坦言表示我對美國，尤其是美國隊的感謝。我覺得美國隊一直大力助我進步，而且一路支持我。」谷愛凌說，「而中國隊也是如此。中國隊非常支持我也助我良多，因此我認為，運動的力量可以跨越鴻溝，促成團結。」

在記者追問下，她再次模糊回應說，「首先，我是18歲女孩，年紀尚輕還未上大學，我是平凡人。人如果未存善心，就不會相信我，因為他們無法了解保有善心的人。就此來說，我認為現在要阻擋仇恨會簡單些，他們永遠無法明白贏得奧運金牌的感受。」

路透報導，中國官媒聲稱，谷愛凌15歲時就歸化為中國國民；中國不允許雙國籍，因此她必須放棄美國國籍才能拿到中國國籍。

谷愛凌告訴路透，「來到中國，我有種回家的感覺。我覺得自己同為美國人和中國人，我不覺得自己佔任何一國便宜，他們明白我的任務是促成兩國連結，而不是造成分裂。」

微博 前大10熱搜 谷占7項

谷愛凌奪金後，中國網友為之欣喜，紛紛湧入微博祝賀，前十大熱搜話題中有七項在討論她的勝利；她在微博有260萬名追蹤者，在她贏牌後短短半小時內就留下逾9萬則留言。

谷愛凌奪金的相關標籤也在一小時內獲得逾3億次瀏覽，最後過多使用者造成微博大當機；中國當局也罕見迅速恭賀谷愛凌奪金，光耀祖國。

朱易被網嗆：滾回美國

相較之下，同為美國出生且加入中國隊的花滑選手朱易則備受中國網友批評，她在奧運失誤拉低中國隊團體賽名次，且她拿到中國隊奧運資格的過程也受質疑。

微博表示已停用93個帳號並刪除300則攻擊文章，在朱易賽後哭泣的影片下，有網友留言「沒下一次機會了」、「真可恥」，還有網友直接叫她「滾回美國」。