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強制大企業員工接種、檢測規定 勞工部撤銷

編譯潘勛／綜合25日電
數千反對強制接種疫苗民眾，23日在華府林肯紀念堂前示威。(Getty Images)
數千反對強制接種疫苗民眾，23日在華府林肯紀念堂前示威。(Getty Images)

最高法院判定聯邦政府強制大企業員工接種疫苗和檢疫規定踰權之後，勞工部25日宣布撤銷該規定；產業專家及雇主咸表示，行政單位終於承認，在最高法院判決之後，那項臨時緊急規定不再能起死回生。

紐約時報報導，勞工部職業安全與衛生署(OSHA)決定撤銷其規定後，意味其他進行中的法律訴訟也將撤銷。

「阿斯頓伯德」(Alston & Bird)律師事務所律師柯伯恩(Brett Coburn)指出，OSHA撤銷之舉，代表政府終於承認眾所皆知的事，也就是那條法規已經失效。

OSHA的強制規定影響達8000萬名勞工，它在聯邦公報中表示，雖撤銷強制規定，但規定不失為建議，希望業界能長期要求員工接種疫苗及維持每周定期檢測，「本署依然強烈鼓勵，產業員工要接種疫苗，以對抗新冠疫情對職場造成的威脅」。

最高法律以6:3票判定，OSHA並沒有權限要求勞工必須接種疫苗，不然就得每周接受檢測；目前全案已發回辛辛那提的聯邦第六巡迴上訴法院更審，巡迴上訴法院極可能遵守最高法院的判定，認定強制規定敗訴。

前OSHA署長、喬治華盛頓大學教授麥可斯(David Michaels)指出，OSHA還是可以藉著官方法規制定流程，推動接種疫苗不然就定期檢測規定，針對高風險產業如肉品包裝業要求遵守，但一樣會遭遇官司挑戰。

勞工部的法規失效後，資方現在只要遵守各州及地方並非全面的職場新冠安全要求；各州規定不同，例如紐約等州要求強制接種疫苗，而其他州禁止那麼做。

路透報導，拜登總統去年9月頒布幾條法規，用意是想提升全美成人接種新冠疫苗比率；目前全美成人接種率約74%，在已開發國家中名列末段班。

但拜登的法規遭逢保守派組織、共和黨及某些企業團體興訟反對；除OSHA規定外，拜登要求聯邦公務員、聯邦包商及其員工，都要強制接種疫苗，這兩項規定在訴訟中均嘗敗績。

疫苗 勞工部 拜登

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