強制大企業員工接種、檢測規定 勞工部撤銷

數千反對強制接種疫苗民眾，23日在華府林肯紀念堂前示威。(Getty Images)

最高法院判定聯邦政府強制大企業員工接種疫苗 和檢疫規定踰權之後，勞工部 25日宣布撤銷該規定；產業專家及雇主咸表示，行政單位終於承認，在最高法院判決之後，那項臨時緊急規定不再能起死回生。

紐約時報報導，勞工部職業安全與衛生署(OSHA)決定撤銷其規定後，意味其他進行中的法律訴訟也將撤銷。

「阿斯頓伯德」(Alston & Bird)律師事務所律師柯伯恩(Brett Coburn)指出，OSHA撤銷之舉，代表政府終於承認眾所皆知的事，也就是那條法規已經失效。

OSHA的強制規定影響達8000萬名勞工，它在聯邦公報中表示，雖撤銷強制規定，但規定不失為建議，希望業界能長期要求員工接種疫苗及維持每周定期檢測，「本署依然強烈鼓勵，產業員工要接種疫苗，以對抗新冠疫情對職場造成的威脅」。

最高法律以6:3票判定，OSHA並沒有權限要求勞工必須接種疫苗，不然就得每周接受檢測；目前全案已發回辛辛那提的聯邦第六巡迴上訴法院更審，巡迴上訴法院極可能遵守最高法院的判定，認定強制規定敗訴。

前OSHA署長、喬治華盛頓大學教授麥可斯(David Michaels)指出，OSHA還是可以藉著官方法規制定流程，推動接種疫苗不然就定期檢測規定，針對高風險產業如肉品包裝業要求遵守，但一樣會遭遇官司挑戰。

勞工部的法規失效後，資方現在只要遵守各州及地方並非全面的職場新冠安全要求；各州規定不同，例如紐約等州要求強制接種疫苗，而其他州禁止那麼做。

路透報導，拜登 總統去年9月頒布幾條法規，用意是想提升全美成人接種新冠疫苗比率；目前全美成人接種率約74%，在已開發國家中名列末段班。

但拜登的法規遭逢保守派組織、共和黨及某些企業團體興訟反對；除OSHA規定外，拜登要求聯邦公務員、聯邦包商及其員工，都要強制接種疫苗，這兩項規定在訴訟中均嘗敗績。