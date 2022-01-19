深入調查川普團隊…朱利安尼等4人 收國會暴動案傳票

國會暴亂調查委員會發傳票給川普的前個人律師朱利安尼。(美聯社)

眾院 調查國會山莊暴亂特別委員會18日發出傳票 ，約談前總統川普 2020年體制外法律團隊四人，包括川普前個人律師朱利安尼(Rudolph W. Giuliani)。委員會主席湯普森(Bennie G. Thompson，密西西比州)指出，一干人等涉嫌推動選舉舞弊論等無稽之談，想推翻前年大選結果。

有線電視新聞網(CNN)18日報導，特別委員會發傳票對象還有川普的前白宮助理艾普斯汀(Boris Epshteyn)、兩位幫川普推動各種選舉陰謀論的律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)及珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)。

國會暴亂調查委員會發傳票給川普前白宮助理艾普斯汀。(美聯社)

國會暴亂調查委員會發傳票給幫川普推動各種選舉陰謀論的律師席妮‧鮑威爾(右)。(美聯社)

湯普森表示，希望這四人參加其他已向委員會證供的近400人，讓全國民眾取得答案，了解攻擊國家民主體制的國會山莊暴亂案。

國會山莊暴亂案發生前幾天，川普策士群曾在華府威拉德洲際酒店(Willard Intercontinental Hotel)成立「指揮中心」，朱利安尼及艾普斯汀列居其中。湯普森指出，朱利安尼參與活動，想說服各州議會，推翻選舉結果，還慫恿川普下令抄沒全國各地投票機。2021年1月6日前幾天，他接洽川普，「牽涉到很多策略，想延遲或推翻2020年選舉結果」。

國會暴亂調查委員會發傳票給幫川普推動各種選舉陰謀論的律師珍娜‧艾利斯。(美聯社)

在伴同傳票的函件中，湯普森提到艾普斯汀現身威拉德酒店，另國會山莊暴亂當天早晨，有人打電話給川普，談到多種選項來阻撓國會認證選舉結果，艾普斯汀也參與其中。

給艾利斯的傳票函中，湯普森指出她參與準備並流傳兩份備忘錄，「聲稱可利用憲法賦予副總統的權威，來拒絕或延後計算各州的選舉人票」。

委員會致函給鮑威爾，要求她提供自己在法院及公共論壇上，宣傳選舉有舞弊的證據。

調查員曾在閉門訪談中詢問證人，請他們談論朱利安尼及鮑威爾當時的舉動，目前更打算直接要求這些川普的前律師直接作證。

四張傳票凸顯委員會全面升高偵辦行動，強迫曾在川普核心團隊任職的成員要合作，吐露川普怎樣推動選舉被偷走的謊言；委員會另派一支團隊專門調查川普及其盟友向司法部及各州官員施壓，以推翻選舉結果。