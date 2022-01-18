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僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

與病毒共存？科學家警告：別太早放棄抗疫

編譯林梅婕／綜合17日電

新冠肺炎疫情爆發至今長達兩年，政府與民眾面對病毒的態度正逐漸改變，有些國家繼續執著清零，但也有國家開始放寬防疫限制，美國更陸續傳出「與病毒共存」的聲音，甚至獲得一些官員與科學家們的支持；不過有些疾病學家擔心，一旦防疫鬆懈可能發生意想不到的後果，不該太早放棄抗疫。

世界衛生組織(WHO)流行病學家范科霍芙(Maria Van Kerkhove)表示：「對我來說，學著與病毒共存的想法意味著棄械投降。」加拿大薩克其萬大學(University of Saskatchewan)疫苗與傳染病研究員安潔拉·拉斯穆森(Angela Rasmussen)則說：「我能體會那種『我受夠了』的感覺，兩年確實很長，我也很討厭這樣，但這並不表示遊戲結束了。」

儘管目前沒有任何國家真正放棄抗疫，但擊敗病毒的聲音正在式微；即使具有超強傳染力的變種病毒Omicron快速蔓延，許多國家還是堅持口罩令、強制接種疫苗和旅行管制，但要在民主社會中進行大規模的強制性政策仍非常罕見。

以嚴格防疫為榜樣的澳洲為例，近日世界球王約克維奇(Novak Djokovic)的疫苗豁免爭議鬧得沸沸揚揚，澳洲政府最後堅持拒發簽證，但最近幾周該國對抗疫政策也出現不同的聲音；根據澳洲當局先前決議，只要合乎疫苗接種資格的人口中，疫苗覆蓋率達八成時就可放寬相關管制。

不過澳洲國內仍不乏反對聲浪，形容此舉是「放任傷口潰爛」，澳洲非營利組織OzSAGE的醫療團體不滿表示：「放寬限制任Omicron隨意發展已讓我們付出沉痛的代價。」

另外，最初發現Omicron的南非在染疫住院率快速消退後，加上公衛官員評估疫苗覆蓋率接近八成，已在12月宣布放寬防疫限制。

部分專家認為，短期看來Omicron已勢不可擋，但仍有機會降低疫情對社會和個人的風險，華盛頓大學(UW)流行病學教授莫卡德(Ali Mokdad)說：「我們無法阻止病毒傳播，除非我們像中國一樣嚴格管制，但你我都知道，這在美國是不可能的。」

疫苗 澳洲 防疫

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