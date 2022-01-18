疫情加劇不平等 買N95、快篩花費也反映貧富差距

檢測新冠病毒的快篩設備。(路透)

國家廣播公司(NBC)報導，Omicron變種病毒迅速擴散之際，購買N95口罩 以及接受病毒快篩的花費，反映貧富差距明顯；另外，非營利慈善機構「樂施會」(Oxfam)17日公布一項名為「貧富差距殺人」(Inequality Kills)的報告，指疫情 間全球99%的人口在收入下降的同時，富人卻愈來愈有錢。

聯邦疾病防治中心(CDC)最新口罩建議指南表示，拋棄式N95或KN95口罩能提供最高等級的保護效果；但對某些民眾來說，口罩和快篩這些額外開銷雖然惱人仍可負擔，可是對其他族群而言卻完全辦不到。

報導指出，使用一次便要丟棄的N95口罩，每個平均花費約1元，病毒快篩劑每組單價約24元，這筆額外開銷讓某些民眾感到麻煩，但仍負擔起，其他族群卻手頭困難而買不起，凸顯美國社會貧富差異將隨疫情進一步深化。

根據哈佛大學(Harvard University)社會學家薛奈德(Daniel Schneider)針對美國時薪制勞工 進行的「趨勢計畫」(Shift Project)滾動式調查，約有75%受訪勞工指出，疫情期間收支略為困難或非常困難，40%受訪勞工說若遇變故手邊拿不出400元存款急用，另外約20%受訪勞工表示因為財務拮据而三餐不濟。

薛奈德說，時薪制勞工沒有帶薪病假可休，身體不適仍要持續工作，因為必須有薪水養家活口。他說：「這些勞工站在面對病毒的第一線，我們要求他們購買高品質口罩，要他們花錢買快篩？」

樂施會的報告揭露，全球10大富豪的財產在疫情間翻倍成長，從7000億元暴增至1.5兆元。

報告指出，以暴利稅(windfall tax)的名義向全球10大富豪課徵他們在疫情間增加收入的99%，就足以支付全球疫苗的費用，還能為80多個國家的社會政策提供資金。

疫情間富豪的收入成長遠遠超越過去14年，但於此同時，大部分人仍繼續失業，逾1億6000萬人成為貧民。