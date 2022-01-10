5億盒測試劑下周陸續交貨 擬交郵局派發

拜登政府正與郵局合作，將新冠檢測劑儘快寄到民眾家中，不要再排隊。圖為華盛頓州民眾駕車排隊等候檢測。(美聯社)

新冠疫情Omicron病毒肆虐，拜登 政府將防疫重心轉向檢測 ；華盛頓郵報引述四名消息人士報導，為加速並普及化檢測試劑派發，政府目前正與郵政 總局工會討論，以求最快將5億盒檢測試劑送到民眾家門口。

消息人士表示，目前拜登政府的計畫是推出一個網站，讓全國民眾可以上網登記；而政府從去年12月下旬開始也與郵政總局的四個工會討論，讓去年節慶期間多聘的4萬名季節性人手能繼續留用，幫助政府向民眾派發這5億盒試劑。

去年感恩節到聖誕節前夕那幾天，郵政總局處理的信件及包裹就高達132億件；白宮防疫協調官齊安茲(Jeffrey Zients)5日則表示，聯邦政府採購的檢測試劑大概在下周左右就會陸續交貨。

消息人士表示，各試劑採購案的參與廠商已向政府提出邀約，而政府也已在6日簽下第一份試劑採購合約，預計最快本周就會對外發布正式聲明。

拜登去年12月21日宣布大量採購檢測試劑以來，疫情激增極其迅速，七天平均每日新增確診數從當時的15萬5467例暴增三倍至本月4日的61萬1000例，刷新歷史紀錄，也讓許多民眾瘋搶檢測試劑，多地藥局大排長龍、供不應求。

雖然去年12月初檢測試劑開始缺貨時，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)對透過郵政總局派發試劑持的構想持冷淡、甚至持輕視看法，質疑其成本花費，以及「每位民眾人手一盒試劑後會發生什麼事」。

不過讓郵政總局加入防疫隊伍並非新鮮事；去年4月疫情爆發初期，政府公衛官員就有計畫透過郵政總局向全國民眾派發6億5000萬份可重複使用的口罩，當時美國平均每天還不到三萬例確診。

當時的公衛機關都已經擬定好計畫方案及新聞稿，其方案甚至已包含應優先派送地區；然而，當時的總統川普卻因為與郵政總局的高層有齟齬，以及擔心這會「散步恐慌」而扼殺此計畫。