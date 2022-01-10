我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

居家？上班？Omicron延燒 勞工無帶薪病假 陷兩難

編譯陳韻涵╱綜合9日電
圖為加州民眾6日排隊等候檢測。(美聯社)
圖為加州民眾6日排隊等候檢測。(美聯社)

隨著Omicron變種病毒迅速擴散，影響全國數以百萬計無帶薪病假的勞工，權衡工作可能染疫或在家避疫而無薪，以及染疫後是否請假的窘境與惡性循環。

全美單日新增新冠肺炎確診病例逾70萬人，民主黨聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)9日宣告確診；8日截止當周，全美累計約491萬人確診，超過去年4月到7月的平均七天確診病例總和。

歐凱秀辦公室9日釋出聲明，證實歐凱秀的新冠病毒篩檢呈陽性，症狀輕微，在 家休養。

聲明表示，「歐凱秀去年秋季接種補強針，鼓勵大家接種補強針並遵守聯邦疾病防治中心(CDC)的所有指南。」

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)8日接受國家廣播公司(NBC)旗下的紐約第四新聞台(News 4 NY)訪問時說：「若單日新增逾100萬例確診，我一點也不意外。」

去年6月，全美平均單日新增確診僅約1萬1000例，維持約一周。

時至本月9日，今日美國(USA Today)分析約翰霍普金斯大學(JHU)疫情統計數據顯示，全美單日新增確診逾70萬人，且在過去五天，每一天的確診數都擠進疫情以來單日確診數排行前五名。

8日結束那一周約491萬人確診，上周單周確診人數超過去年4月到7月的單周平均確診總和；若以此速率換算，平均每秒就有八人確診。

傳染力強的Omicron病症輕微，但數百萬人確診仍對醫療資源造成負擔；8日聯邦數據顯示，約13萬8000人染疫住院，比前一周增加32%。

佛奇表示，預料確診數會在月底減少，「但我無法準確預估，沒有人能做到；但我希望1月底，可以開始看到數字下降」。

許多企業在疫情初期提供帶薪病假，但隨著疫苗普及而取消此政策，但迅速擴散的Omicron可能對部分疫苗具抗藥性，影響數以百萬計無帶薪病假的員工。

當前整體勞動市場缺工，無法在家避疫的員工掙扎是否上班。

哈佛甘迺迪政府學院(Harvard Kennedy School)公共政策教授薛奈德(Daniel Schneider)說：「這是惡性循環，員工染疫導致人力耗損，仍可出勤的同事要分擔更多工作，這讓確診者即使生病也不願請病假。」

歐凱秀 疫情 Omicron

上一則

賽普勒斯爆新變種Deltacron 專家：評估傳染力還太早

下一則

掃經濟陰霾 先擴大「供給面」拜登優先要務：供需平衡

延伸閱讀

台灣本土增12例 緊急篩檢4千人陰性 另4千人結果今出爐

台灣本土增12例 緊急篩檢4千人陰性 另4千人結果今出爐
靠感染Omicron獲免疫力？專家：沒科學根據

靠感染Omicron獲免疫力？專家：沒科學根據
伊朗異議詩人愛柏汀染疫病逝 曾於獄中兩度確診

伊朗異議詩人愛柏汀染疫病逝 曾於獄中兩度確診
澳網／醫療豁免主因？律師：約克維奇上月2度染疫

澳網／醫療豁免主因？律師：約克維奇上月2度染疫

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

2022-01-02 19:58
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
Omicron變異株席捲各國，美國昨天單日確診突破百萬，打破全球紀錄。圖為洛杉磯民眾排隊等待檢測。（美聯社）

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

2022-01-04 18:45
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天