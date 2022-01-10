居家？上班？Omicron延燒 勞工無帶薪病假 陷兩難

圖為加州民眾6日排隊等候檢測。(美聯社)

隨著Omicron 變種病毒迅速擴散，影響全國數以百萬計無帶薪病假的勞工，權衡工作可能染疫或在家避疫而無薪，以及染疫後是否請假的窘境與惡性循環。

全美單日新增新冠肺炎確診病例逾70萬人，民主黨聯邦眾議員歐凱秀 -柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)9日宣告確診；8日截止當周，全美累計約491萬人確診，超過去年4月到7月的平均七天確診病例總和。

歐凱秀辦公室9日釋出聲明，證實歐凱秀的新冠病毒篩檢呈陽性，症狀輕微，在 家休養。

聲明表示，「歐凱秀去年秋季接種補強針，鼓勵大家接種補強針並遵守聯邦疾病防治中心(CDC)的所有指南。」

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)8日接受國家廣播公司(NBC)旗下的紐約第四新聞台(News 4 NY)訪問時說：「若單日新增逾100萬例確診，我一點也不意外。」

去年6月，全美平均單日新增確診僅約1萬1000例，維持約一周。

時至本月9日，今日美國(USA Today)分析約翰霍普金斯大學(JHU)疫情 統計數據顯示，全美單日新增確診逾70萬人，且在過去五天，每一天的確診數都擠進疫情以來單日確診數排行前五名。

8日結束那一周約491萬人確診，上周單周確診人數超過去年4月到7月的單周平均確診總和；若以此速率換算，平均每秒就有八人確診。

傳染力強的Omicron病症輕微，但數百萬人確診仍對醫療資源造成負擔；8日聯邦數據顯示，約13萬8000人染疫住院，比前一周增加32%。

佛奇表示，預料確診數會在月底減少，「但我無法準確預估，沒有人能做到；但我希望1月底，可以開始看到數字下降」。

許多企業在疫情初期提供帶薪病假，但隨著疫苗普及而取消此政策，但迅速擴散的Omicron可能對部分疫苗具抗藥性，影響數以百萬計無帶薪病假的員工。

當前整體勞動市場缺工，無法在家避疫的員工掙扎是否上班。

哈佛甘迺迪政府學院(Harvard Kennedy School)公共政策教授薛奈德(Daniel Schneider)說：「這是惡性循環，員工染疫導致人力耗損，仍可出勤的同事要分擔更多工作，這讓確診者即使生病也不願請病假。」