民主黨4人幫轟曼欽扼殺開支案 歐凱秀酸參院「老男孩俱樂部」

聯邦參議員曼欽阻擋拜登政府的福利法案，引起眾院進步派議員不滿。眾議員歐凱秀砲轟參院，呼籲改革。(歐新社)

「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)現行版本幾無通過可能，讓由民主黨籍聯邦眾議員組成、進步派立場鮮明的「四人幫」(The Squad)甚感不滿，成員之一歐凱秀 -柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)就稱，民主已到「存亡關頭」，並指參院 如「萬綠叢中一點紅的老男孩俱樂部」，呼籲拜登總統改革參院運作形式。

此支出法案因聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)反對而幾無通過可能，曼欽所持的理由為擔心國債飆升、惡化通膨；四人幫成員之一的伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)在推特上說，這藉口是「放屁」，並指就是因曼欽「不可信任」，當初她堅持支出法案與基礎建設法案不應拆分處理時，就曾示警此事。

其他四人幫成員如亞安娜‧普瑞斯利(Ayanna Pressley)表示，曼欽此舉是在「阻撓屬於人民的法案」，並指責他「從未真心」磋商過，對他「難以信任」；希妲‧特萊布(Rashida Tlaib)則說，曼欽是在「背叛他的選民」。

「四人幫」在2020年大選後實已增至六人，另一成員柯莉‧布希(Cori Bush)說，美國最弱勢的社群現在的命運與一名參議員緊緊相依，如果有民主黨人能夠接受這樣的事情，「坦白講，我會感到很挫折。」

歐凱秀表示，民主已到「存亡關頭」，「我們永遠要為法案而努力」，「不能像史努比 (Snoopy Show)中的查理‧布朗(Charlie Brown)那樣，聳聳肩、然後接受這一切的發生。」

歐凱秀還將焦點轉向參院本身，指其運作方式「不合常理」，且從「根本」上就是「不民主的」，像是「萬綠叢中一點紅的老男孩俱樂部」。

她說，一名參議員能夠上電視節目，而不是在議場內表達自己的反對意見，或是各種算計，以拖慢或杯葛國家事務，這是不應被接受的事情。

歐凱秀呼籲終結參院擁有巨大權力、且備受崇敬的文化，不是說某人來自一個「自我感覺良好」的機構，就必然應得到他人的尊從；歐凱秀也呼籲拜登採取行政命令等手段，限縮參院權限，例如修改「費力把事拖」(filibuster)的議事規範等。