地球升溫 暖流侵蝕 兩極冰原下腹地貌「像被匕首刺入」

由於氣候變遷破壞南、北兩極穩定，侵蝕冰原下腹，冰山的融化和崩解的速度正在加快，將促使海平面上升。（美聯社）

地球暖化 攝氏1.1度的結果，海洋的暖流侵蝕南北極冰原的下腹，從衛星圖像看，按科學家的比喻，冰塊融化碎裂造成的地貌，「好像被一把匕首刺進去」。

俄勒岡大學冰河 專家艾潤‧普提特(Erin Pettit)說，她鑽研南極，原以為當地情況穩定，沒想到變化快到「讓我驚駭不已」；她說， 史威茲冰河( Thwaites Glacier)部分已坍陷，靠漂浮的冰塊撐住融化的冰水，原本算是安全、穩定的過程，如今在氣候變遷衝擊下，冰頁岩反而成為一大威脅。

來源：TomoNews US

人類燃燒石化燃料加上其他活動，已讓地球升溫攝氏1.1度，產生的效應在南北兩極特別明顯；普提特上周提出的研究報告指出，史威茲冰河可能在三、五年內崩塌，碎裂流出的冰塊，會讓海平面急遽上升。

空拍影像顯示，暖化迄今，水瀨逐步入侵北極凍原，所築巢穴造成洪水氾濫；大型商船也駛入從前的冰凍海域，騷擾野生動物，還撒下一大堆垃圾；阿拉斯加不少原住民 社區仰賴數千年不變的生態生活，如今卻橫遭暖化和新冠病疫雙重打擊，生存環境愈加艱困。

國家冰雪資料中心的冰河專家文娧拉(Twila Moon)是北極報告表的共同編輯；她說，「這些地方的特徵正在改變。我們看到的情況，跟過去所見完全不一樣了。」

南北極生態變化將波及全球：海平面升高、氣候型態改變、生態系統遭破壞，科學家認為，再不加速限制溫室氣體的排放，兩極生態環境正在經歷的變化，很快會殃及全球。

也參與北極報告表編輯工作的國家冰雪資料中心科學家札肯米勒( Matthew Druckenmiller)說，看北極的今天，就可看到地球的明天，「氣溫微小的變化，對這片靠冰塊維持的地區，影響至巨。」

14日在美國地質物理聯會的年度會議上發表的這份報告，重點在兩極地貌變化之快速，科學家幾乎跟不上。2020年10至12月是有紀錄以來最熱的一季；今年夏天兩極海域的冰塊厚度，則是1985年開始紀錄以來第二薄的夏季。

如果史威茲冰河整個崩壞，海平面會上升好幾呎，南太平島國以及大陸沿海都將被淹沒；聖安德魯斯大學冰河專家安娜‧克勞佛德(Anna Crawford)說，冰河涯是否或何時會開始崩榻「我們不知道，但我們確定，南極會改變。」