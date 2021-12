「高齡別再選了」馬斯克：該訂70歲以上不得參選

拜登 總統現年79歲,若2024年連任成功,再宣誓就任時已年屆83歲;另一位2024年總統熱門候選人、前總統川普 現年75歲,若再選獲勝,就職時已79歲;憲法學者指出,人們不禁懷疑要不要明文規定高齡者不得擔任總統;電動車巨擘特斯拉創辦人馬斯克 則認為,該規定人到70歲就不能競選公職。

Let’s set an age limit after which you can’t run for political office, perhaps a number just below 70 …