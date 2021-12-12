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「高齡別再選了」馬斯克：該訂70歲以上不得參選

編譯潘勛／綜合11日電
民調顯示，多數民眾都認為現任總統拜登與前任總統川普都年事已高，不宜再選總統。圖為川普上月在俄亥俄州助選。（路透）
民調顯示，多數民眾都認為現任總統拜登與前任總統川普都年事已高，不宜再選總統。圖為川普上月在俄亥俄州助選。（路透）

拜登總統現年79歲，若2024年連任成功，再宣誓就任時已年屆83歲；另一位2024年總統熱門候選人、前總統川普現年75歲，若再選獲勝，就職時已79歲；憲法學者指出，人們不禁懷疑要不要明文規定高齡者不得擔任總統；電動車巨擘特斯拉創辦人馬斯克則認為，該規定人到70歲就不能競選公職。

國會山莊報(The Hill)11日以專欄指出，不管是因生活習慣改善還是醫藥發達所致，現代人肯定更長壽，一般也過較健康生活，人生七十才開始變得像描述現況，而非勉勵格言；但不可否認，人的年歲愈高，心智及體能還是退化。

總統選戰拖得很長，無法保證選民能準確掌握候選人心智及體能適不適任；選戰很能讓一切現有的毛病隱藏起來，選民除了瞧見心儀候選人最好的一面，此外罕能瞧出別的；就算候選人誠實又通盤報告出他們的醫診紀錄，供民眾了解，那些紀錄也無法保證總統接下來身心依然健康。此外人盡皆知，總統不健康的實情，很難公告周知。

目前憲法第25條修正案似乎有提供保險機制，允許垂病的總統可以下台，讓副總統接手；另外，生病的總統不願讓出位子，副總統及大多數內閣成員得通知國會，讓副總統承擔起總統職權及責任。

但這種程序自有瑕疵；總統無論病得多厲害，相信自己不堪工作負荷的人很少，而且要叫總統指派的內閣成員進行「軟性政變」，碰到總統不情願，還糾集自己同黨反對，那麼情勢就非常危險。

所以，由修憲而對年紀多大就不能競選總統設限，似乎較為穩妥；明訂一個年紀，比如70歲好了，肯定會被視為專斷，但若依一般認定為明智的狀況來做，專斷並不等同於不合理。總統的行政權跟國會的立法權、最高法院的司法權並不相同，沒有休會期，一年365天24小時都得運作。

建國諸賢制定憲法時，人均壽命沒那麼長，所以沒想到該規定年紀多大就不得選總統，但時至今日，態勢已不容國家冒總統太高齡之險。

馬斯克2日即發推文，認為該對年紀超過多大就不得競選公職設限，70歲似乎不錯，直到11日已獲按讚7萬6000多次；馬斯克並沒明講自己指的是總統職，但路人皆知他舞劍的對象是拜登及川普。

民調顯示，多數民眾都認為現任總統拜登與前任總統川普都年事已高，不宜再選總統。圖為...
民調顯示，多數民眾都認為現任總統拜登與前任總統川普都年事已高，不宜再選總統。圖為川普的支持者今年1月6日衝擊國會，不承認2020年總統大選結果。（美聯社）

馬斯克 拜登 川普

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