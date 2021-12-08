南非研究：輝瑞新冠疫苗遇Omicron 抗體剩1/40

南非公布研究成果，指Omicron新冠變毒變種，比起其他變種，更能躲過輝瑞- BioNTech新冠疫苗產生的抗體。（Getty Images）

南非「非洲衛生研究所」(African Health Research Institute)7日公布研究成果，指Omicron 新冠變毒變種，比起其他變種，更能躲過輝瑞 -BioNTech新冠疫苗 產生的抗體；而輝瑞藥廠執行長博爾拉(Albert Bourla)指出，因Omicron變種毒株引發的病例，其症狀顯然比其他病毒株來得輕微，但傳染力較強，恐引發更多變種出現。

彭博社報導，非洲衛生研究所專家首次測量輝瑞-BioNTech疫苗，發現患者感染到Omicron病毒株，對照大約兩年前在中國發現的新冠病毒株，導致該款疫苗所生的抗體下降到大約1/40；研究所首席研究員西格爾(Alex Sigal)指出，免疫保護力損失很大，但沒全然不見。

非洲衛生研究所的研究動用到接種輝瑞-BioNTech疫苗民眾的血漿，來測量抗體濃度要多少，才能滅活或抵禦Omicron病毒株；其研究成果，伴同其他刻在做實驗的研究所得，有助於判定現有的新冠疫苗是否要進行改造，才能幫忙全球擋下Omicron病毒株。

博爾拉表示，Omicron毒株致疫情擴大得那麼快，絕非好消息；傳播快速意味Omicron毒株將在數十億人身上出現，另種突變可能發生，大家可不樂見。

南非傳出一些報告，指Omicron毒株致病的案例症狀較輕微，話雖如此，衛生專家很快指出，新變種顯然出現在一群年輕人身上，而年輕人不管感染哪種毒株，都較不可能發生重症。

但博爾拉強調要做更多研究，才能進一步了解Omicron毒株；輝瑞正在研究現有疫苗對付這種新出現的病毒變種，是否效力變弱，接下來數周應可取得更多資訊。

博爾拉另表示，希望聯邦食品暨藥物管理局(FDA)能批准輝瑞的新冠口服治療藥品Paxlovid上市；輝瑞表示，就減少染疫住院及死亡的風險，Paxlovid的效力達89%。