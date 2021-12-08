我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

南非研究：輝瑞新冠疫苗遇Omicron 抗體剩1/40

編譯潘勛／綜合7日電
南非公布研究成果，指Omicron新冠變毒變種，比起其他變種，更能躲過輝瑞- BioNTech新冠疫苗產生的抗體。（Getty Images）
南非公布研究成果，指Omicron新冠變毒變種，比起其他變種，更能躲過輝瑞- BioNTech新冠疫苗產生的抗體。（Getty Images）

南非「非洲衛生研究所」(African Health Research Institute)7日公布研究成果，指Omicron新冠變毒變種，比起其他變種，更能躲過輝瑞-BioNTech新冠疫苗產生的抗體；而輝瑞藥廠執行長博爾拉(Albert Bourla)指出，因Omicron變種毒株引發的病例，其症狀顯然比其他病毒株來得輕微，但傳染力較強，恐引發更多變種出現。

彭博社報導，非洲衛生研究所專家首次測量輝瑞-BioNTech疫苗，發現患者感染到Omicron病毒株，對照大約兩年前在中國發現的新冠病毒株，導致該款疫苗所生的抗體下降到大約1/40；研究所首席研究員西格爾(Alex Sigal)指出，免疫保護力損失很大，但沒全然不見。

非洲衛生研究所的研究動用到接種輝瑞-BioNTech疫苗民眾的血漿，來測量抗體濃度要多少，才能滅活或抵禦Omicron病毒株；其研究成果，伴同其他刻在做實驗的研究所得，有助於判定現有的新冠疫苗是否要進行改造，才能幫忙全球擋下Omicron病毒株。

博爾拉表示，Omicron毒株致疫情擴大得那麼快，絕非好消息；傳播快速意味Omicron毒株將在數十億人身上出現，另種突變可能發生，大家可不樂見。

南非傳出一些報告，指Omicron毒株致病的案例症狀較輕微，話雖如此，衛生專家很快指出，新變種顯然出現在一群年輕人身上，而年輕人不管感染哪種毒株，都較不可能發生重症。

但博爾拉強調要做更多研究，才能進一步了解Omicron毒株；輝瑞正在研究現有疫苗對付這種新出現的病毒變種，是否效力變弱，接下來數周應可取得更多資訊。

博爾拉另表示，希望聯邦食品暨藥物管理局(FDA)能批准輝瑞的新冠口服治療藥品Paxlovid上市；輝瑞表示，就減少染疫住院及死亡的風險，Paxlovid的效力達89%。

Omicron 輝瑞 疫苗

上一則

抵制北京冬奧？澳洲跟進 英加還在想 歐洲仍猶疑

下一則

Omicron現蹤美19州、50國 WHO：5至14歲染疫高風險

延伸閱讀

Omicron出現「隱形版本」 研究：PCR難篩出新變種

Omicron出現「隱形版本」 研究：PCR難篩出新變種
南加長堤報告首例新變種病毒Omicron感染病例

南加長堤報告首例新變種病毒Omicron感染病例
佛奇：Omicron傳染力高 但重症率可能較低

佛奇：Omicron傳染力高 但重症率可能較低

世界OnAir／揭開變種病毒Omicron真實面目 醫師來解惑

世界OnAir／揭開變種病毒Omicron真實面目 醫師來解惑

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心