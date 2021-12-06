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量販店疫情下會員數爆增 好市多會員逼近6200萬

編譯孫梁／綜合5日電
疫惰期間，大型量販店增加許多新會員。（路透）
疫惰期間，大型量販店增加許多新會員。（路透）

新冠肺炎疫情帶給大型量販店的優勢幾乎沒有任何其他商店可以比擬，疫情爆發後，屬於必要行業的好市多(Costco)、BJ's和山姆俱樂部(Sam's Club)始終開門營業，大批消費者蜂擁而至搶購食物和衛生紙等日用品；如今22個月過去，人們在量販店的採購甚至超過疫前，數百萬人成為新會員，各店的會員人數都創下紀錄。

研究消費趨勢與購物心理的IRI公司表示，消費者一旦成為會員，就會持續購買，量販店在疫情期間的膨脹將會持續下去。

疫情以來，BJ's新增會員60萬，會員人數逾600萬，公司股票上漲240%。作為僅次於沃爾瑪(Walmart)和亞馬遜的全美第三大零售商，Costco新增會員600多萬，會員人數逼近6200萬，公司股票自2020年3月以來上漲90%。Sam's Club的銷售比母公司沃爾瑪還高。

但物價上漲可能是三大量販店2022年面臨的挑戰，部分消費者以繳費數十元為代價來維持會員身分的熱情降低。

網購結合快遞業者 打出一片天

疫惰期間，大型量販店增加許多新會員。（Getty Image）
疫惰期間，大型量販店增加許多新會員。（Getty Image）

疫情之初，許多消費者為減少感染不像以往去更多商店，而是只到一、兩家商店購物，因此採買量增大。而這種購物形式恰好符合量販店以銷售大宗商品為主的特點，量販店2021年接待的顧客人數比其他任何零售店都多。與此同時，會員制也導致顧客加大消費，從而感到會費得到最大程度的利用。

疫情還促進網購大增，量販店傳統上雖然不是網購消費者的首選，但他們都與快遞業合作，為會員提供當天送達服務；疫情初期，Sam's Club和BJ's為網購者提供當日可在店門取貨的服務。量販店的網購努力也得到回報，吸引許多不想到店內購物的消費者。

截至今年10月底，BJ's的網路季度銷售比上年同期增長44%，Costco是比九周前增長12.1%，Sam's Club則比前一季度增長32%。Sam's Club表示，他們發現與傳統會員相比，加入一、兩年的新會員更願選擇網購。

疫情 Costco 沃爾瑪

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