量販店疫情下會員數爆增 好市多會員逼近6200萬

疫惰期間，大型量販店增加許多新會員。（路透）

新冠肺炎疫情 帶給大型量販店的優勢幾乎沒有任何其他商店可以比擬，疫情爆發後，屬於必要行業的好市多(Costco )、BJ's和山姆俱樂部(Sam's Club)始終開門營業，大批消費者蜂擁而至搶購食物和衛生紙等日用品；如今22個月過去，人們在量販店的採購甚至超過疫前，數百萬人成為新會員，各店的會員人數都創下紀錄。

研究消費趨勢與購物心理的IRI公司表示，消費者一旦成為會員，就會持續購買，量販店在疫情期間的膨脹將會持續下去。

疫情以來，BJ's新增會員60萬，會員人數逾600萬，公司股票上漲240%。作為僅次於沃爾瑪 (Walmart)和亞馬遜的全美第三大零售商，Costco新增會員600多萬，會員人數逼近6200萬，公司股票自2020年3月以來上漲90%。Sam's Club的銷售比母公司沃爾瑪還高。

但物價上漲可能是三大量販店2022年面臨的挑戰，部分消費者以繳費數十元為代價來維持會員身分的熱情降低。

網購結合快遞業者 打出一片天

疫惰期間，大型量販店增加許多新會員。（Getty Image）

疫情之初，許多消費者為減少感染不像以往去更多商店，而是只到一、兩家商店購物，因此採買量增大。而這種購物形式恰好符合量販店以銷售大宗商品為主的特點，量販店2021年接待的顧客人數比其他任何零售店都多。與此同時，會員制也導致顧客加大消費，從而感到會費得到最大程度的利用。

疫情還促進網購大增，量販店傳統上雖然不是網購消費者的首選，但他們都與快遞業合作，為會員提供當天送達服務；疫情初期，Sam's Club和BJ's為網購者提供當日可在店門取貨的服務。量販店的網購努力也得到回報，吸引許多不想到店內購物的消費者。

截至今年10月底，BJ's的網路季度銷售比上年同期增長44%，Costco是比九周前增長12.1%，Sam's Club則比前一季度增長32%。Sam's Club表示，他們發現與傳統會員相比，加入一、兩年的新會員更願選擇網購。