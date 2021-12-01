唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

紐約大都會 藝術博物館 (The Metropolitan Museum of Art)11月30日宣布，獲得華裔 董事唐騮千(Oscar L. Tang)伉儷的1億2500萬元捐款，得以繼續七年前宣布卻因財務問題延宕的雄心重建計畫，打造現代與當代藝術新館；這是大都會博物館迄今獲得的最大筆捐款，新館將以唐氏命名至少50年。

大都會藝術博物館總監霍林(Max Hollein)說：「這筆鉅額捐款來自館方董事會，展現對博物館重要計畫的信心。」

紐約時報報導，唐騮千與妻子唐徐心眉(Agnes Hsu‐Tang)大手筆捐款，讓他們躋身認捐文化建築計畫的極少數慈善家行列，並取得命名權。

唐騮千30年前成為加入大都會博物館董事會首位華裔董事，他支持館方整修如迷宮般詭異的華勒斯展廳(Lila Acheson Wallace Wing)，這間展廳自從1987年竣工以來就一直被認為有問題。

現年83歲唐騮千與50歲的唐徐心眉接受紐時電話訪問時表示，「大都會博物館有獨特的契機，在現代與當地藝術領域變得更全球化，但藝術領域方面的關注度不高。我們想要幫助博物館朝這個方向前進，超越西方經典。」

唐氏夫婦並沒有設定捐款前提或條件，僅表示受到霍林對於藝術的包容態度鼓舞。

大都會博物館的新館修建計畫原定花費5億元，打造占地八萬平方呎的藝廊與公共空間，但著名建築師基帕菲特(David Chipperfield)的設計使修建費用增至8億元。

唐騮千1938年生於上海，父親是紡織業大亨唐星海，哥哥則是香港聯亞集團主席唐驥千；1948年，唐家遷居香港，11歲時赴美求學，先後就讀麻州菲利普斯學院、耶魯大學和哈佛商學院。

1990年，唐騮千與建築師貝聿銘、大提琴家馬友友等人合作成立由著名華裔美國人組成的非營利會員組織「百人會」。

唐騮千擔任「紐約愛樂」共同主席，2021年與妻子共同發起「黃哨」(Yellow Whistle)運動，力抗種族歧視和反亞裔暴力，發放50萬個印有「我們屬於這裡」(We Belong)的黃哨子。

唐騮千主要贊助大都會博物館的亞裔收藏，曾捐贈20幅11世紀到18世紀的中國畫作給館方，其中包括罕見的宋代掛軸「溪岸圖」。