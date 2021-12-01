我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

編譯陳韻涵╱綜合30日電
聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)
聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

紐約大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)11月30日宣布，獲得華裔董事唐騮千(Oscar L. Tang)伉儷的1億2500萬元捐款，得以繼續七年前宣布卻因財務問題延宕的雄心重建計畫，打造現代與當代藝術新館；這是大都會博物館迄今獲得的最大筆捐款，新館將以唐氏命名至少50年。

大都會藝術博物館總監霍林(Max Hollein)說：「這筆鉅額捐款來自館方董事會，展現對博物館重要計畫的信心。」

紐約時報報導，唐騮千與妻子唐徐心眉(Agnes Hsu‐Tang)大手筆捐款，讓他們躋身認捐文化建築計畫的極少數慈善家行列，並取得命名權。

唐騮千30年前成為加入大都會博物館董事會首位華裔董事，他支持館方整修如迷宮般詭異的華勒斯展廳(Lila Acheson Wallace Wing)，這間展廳自從1987年竣工以來就一直被認為有問題。

現年83歲唐騮千與50歲的唐徐心眉接受紐時電話訪問時表示，「大都會博物館有獨特的契機，在現代與當地藝術領域變得更全球化，但藝術領域方面的關注度不高。我們想要幫助博物館朝這個方向前進，超越西方經典。」

唐氏夫婦並沒有設定捐款前提或條件，僅表示受到霍林對於藝術的包容態度鼓舞。

大都會博物館的新館修建計畫原定花費5億元，打造占地八萬平方呎的藝廊與公共空間，但著名建築師基帕菲特(David Chipperfield)的設計使修建費用增至8億元。

唐騮千1938年生於上海，父親是紡織業大亨唐星海，哥哥則是香港聯亞集團主席唐驥千；1948年，唐家遷居香港，11歲時赴美求學，先後就讀麻州菲利普斯學院、耶魯大學和哈佛商學院。

1990年，唐騮千與建築師貝聿銘、大提琴家馬友友等人合作成立由著名華裔美國人組成的非營利會員組織「百人會」。

唐騮千擔任「紐約愛樂」共同主席，2021年與妻子共同發起「黃哨」(Yellow Whistle)運動，力抗種族歧視和反亞裔暴力，發放50萬個印有「我們屬於這裡」(We Belong)的黃哨子。

唐騮千主要贊助大都會博物館的亞裔收藏，曾捐贈20幅11世紀到18世紀的中國畫作給館方，其中包括罕見的宋代掛軸「溪岸圖」。

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Im...
聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

博物館 大都會 華裔

上一則

抗Omicron 莫德納CEO：現有疫苗功效可能大幅下降

下一則

嚴防Omicron…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

延伸閱讀

李安也拿過 台珠寶藝術家趙心綺 獲法藝術文化騎士勛銜

李安也拿過 台珠寶藝術家趙心綺 獲法藝術文化騎士勛銜
善小亦可為

善小亦可為
市集、燈展…大華府感恩節活動多

市集、燈展…大華府感恩節活動多
舊金山探索博物館「光芒」聯展 董承濂2作品亮相

舊金山探索博物館「光芒」聯展 董承濂2作品亮相

熱門新聞

白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

2021-11-27 06:13
美國多座大城近日爆發數起犯罪團夥「打砸搶」事件。圖為北加州海沃德的Southland Mal 21日遭遇多人搶劫的畫面。（翻攝自KPIX電視台）

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

2021-11-27 21:57
今年黑色星期五全美各地不平靜，快閃搶劫大型商店案件頻傳。圖為蒙面劫匪用大錘砸毀珠寶店櫃台，洗劫珠寶。（取自監控畫面）

驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花

2021-11-28 14:27

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣