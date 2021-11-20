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新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南攤販

研究：孕婦感染新冠肺炎 大幅提高死產風險

中央社／華盛頓20日綜合外電報導
美國政府大型研究19日顯示，孕婦若感染COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），死產的機率約為未感染孕婦的2倍。示意圖／Ingimage
美國政府大型研究19日顯示，孕婦若感染COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），死產的機率約為未感染孕婦的2倍。示意圖／Ingimage

美國政府大型研究19日顯示，孕婦若感染COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，新冠肺炎），死產的機率約為未感染孕婦的2倍。而在Delta變異株成為主要流行病毒時期，機率更提高至4倍。

法新社報導，這項分析研究由美國疾病管制暨預防中心（CDC）執行，分析美國龐大的醫院數據庫當中超過120萬起分娩案例，研究期間為2020年3月至2021年9月。

整體而言，死產的機率極低，僅有0.65%，或8154起。

然而，利用統計方法計算可能造成研究結果偏差的其他變數影響後發現，在Delta變異株流行之前，確診COVID-19的孕婦死產的機率是一般孕婦的1.47倍，Delta變異株開始流行後，機率提升至4.04倍，整體平均機率為1.90倍。

研究報告作者表示，先前研究認為，死產風險提高的可能生理因素是病毒造成發炎，或減少了胎盤的供血量。

確診Covid-19的孕婦，若出現慢性高血壓、懷了不只一個嬰兒、心臟損傷、胎盤剝離、敗血症、供血不足引發休克、危及生命的肺部傷勢、必須仰賴呼吸器，或是必須住進加護病房，都與死產風險提高有關。

報告稱，需要額外研究，來確定母體感染Covid-19的併發症，與死產風險的關聯性。

美國 Delta變異株 高血壓

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