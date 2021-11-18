人力荒 企管碩士起薪創新高 年薪中位數估達11.5萬

新冠肺炎重創全球經濟，但隨著疫情 趨緩，部分產業回升的幅度似乎超乎預期，尤其是畢業於企業管理碩士(MBA)的學生；「華爾街 日報」分析，在勞動市場緊縮的情況下，無論是顧問、金融或科技公司，擁有MBA學位者今年的薪資都創下新高。

報導指出，賓州大學華頓商學院(Wharton School)與芝加哥大學布斯商學院(Booth School of Business)畢業生年薪中位數今年還增加5000元，達15萬5000元，這也是華頓商學院歷年最高，且多達99%的學生都在畢業後找到工作 。

此外，杜克大學福庫商學院(Fuqua School of Business)畢業生的平均年薪也創下新高，比去年成長4%，達14萬1000元以上。

新冠疫情再加上供應鏈危機，造成許多產業的未來都充滿不確定性，各公司管理層也面臨挑戰；但同時也提升公司多元化，甚至有雇主願意支付比以往更高的薪資。

加上諸多華爾街大企業如高盛集團(Goldman Sachs Group Inc)、摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集團(Citigroup Inc)和摩根士丹利(Morgan Stanley)近來營收也都成長，更願意對職涯發展初期的勞工提升薪資。

與其他主修的畢業生相比，MBA學生往往在就業市場上都能占有較大的優勢；據「管理專業研究生入學委員會」(GMAC)調查，全美2020年MBA畢業生薪資中位數為10萬5000元，但隨著勞動市場景氣回升，預測2021年薪資中位數將增至11萬5000元，創下歷史新高。

福庫商學院職涯管理中心的副院長雪莉‧德克斯(Sheryle Dirks)指出，在勞動市場供不應求的情況下，雇主被迫做出權衡的選擇：「如今MBA畢業生的工作機會比以往來得更富有多元性。」