我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

拜登推銷基建 稱有助「制衡中國」學者：研發才是關鍵

人力荒 企管碩士起薪創新高 年薪中位數估達11.5萬

編譯林梅婕／綜合17日電

新冠肺炎重創全球經濟，但隨著疫情趨緩，部分產業回升的幅度似乎超乎預期，尤其是畢業於企業管理碩士(MBA)的學生；「華爾街日報」分析，在勞動市場緊縮的情況下，無論是顧問、金融或科技公司，擁有MBA學位者今年的薪資都創下新高。

報導指出，賓州大學華頓商學院(Wharton School)與芝加哥大學布斯商學院(Booth School of Business)畢業生年薪中位數今年還增加5000元，達15萬5000元，這也是華頓商學院歷年最高，且多達99%的學生都在畢業後找到工作

此外，杜克大學福庫商學院(Fuqua School of Business)畢業生的平均年薪也創下新高，比去年成長4%，達14萬1000元以上。

新冠疫情再加上供應鏈危機，造成許多產業的未來都充滿不確定性，各公司管理層也面臨挑戰；但同時也提升公司多元化，甚至有雇主願意支付比以往更高的薪資。

加上諸多華爾街大企業如高盛集團(Goldman Sachs Group Inc)、摩根大通(JPMorgan Chase)、花旗集團(Citigroup Inc)和摩根士丹利(Morgan Stanley)近來營收也都成長，更願意對職涯發展初期的勞工提升薪資。

與其他主修的畢業生相比，MBA學生往往在就業市場上都能占有較大的優勢；據「管理專業研究生入學委員會」(GMAC)調查，全美2020年MBA畢業生薪資中位數為10萬5000元，但隨著勞動市場景氣回升，預測2021年薪資中位數將增至11萬5000元，創下歷史新高。

福庫商學院職涯管理中心的副院長雪莉‧德克斯(Sheryle Dirks)指出，在勞動市場供不應求的情況下，雇主被迫做出權衡的選擇：「如今MBA畢業生的工作機會比以往來得更富有多元性。」

華爾街 疫情 工作

上一則

中小企業找不到工 求職網執行長：別再用履歷徵才

下一則

家屬提告逼醫師使用伊維菌素未果 佛州女老師染疫亡

延伸閱讀

利率升高 美國房貸再融資需求續降

利率升高 美國房貸再融資需求續降
天普大學前商學院長造假案開庭 恐判刑25年

天普大學前商學院長造假案開庭 恐判刑25年
華郵分析：勞動市場人力荒 數百萬勞工為何求職失敗？

華郵分析：勞動市場人力荒 數百萬勞工為何求職失敗？
英國商學院財務 疫外良好

英國商學院財務 疫外良好

熱門新聞

CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

2021-11-13 23:06
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42

超人氣

更多 >
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒