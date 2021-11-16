打破不合謠言 拜登擁抱賀錦麗 CNN卻不善罷甘休

拜登(左)及副總統賀錦麗在基建法案簽署儀式上擁抱，破除「兩人不和」的說法。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)14日報導拜登 總統與賀錦麗 副總統失和後，兩人15日在基礎建設法案簽字典禮上，並肩步出白宮 並在約800名賓客前擁抱，試圖滅火；白宮官員也紛紛為賀錦麗辯護，形容她是拜登在外交內政上的得力助手。

不過，CNN又火上加油，另出一篇報導，指出賀錦麗奉拜登之命解決中美洲移民問題，狀況卻變得更棘手。

白宮15日舉行基建法案簽字典禮，拜登與賀錦麗齊步走上南草坪並擁抱，試圖化解CNN前一天對賀錦麗「白宮版深宮怨婦」報導的傷害。

「你接受各種想法、辯論，以及所有促成法案的措施。」賀錦麗在拜登簽署法案前致詞說：「總統先生，你既是信仰者也是建造者，因為有這樣的你，我們變得更好；我代表國民感謝你，總統先生。」

拜登(左)及副總統賀錦麗在基建法案簽署儀式並肩而行。(美聯社)

白宮西廂幕僚也紛紛為賀錦麗辯護，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)14日晚推文寫道：「副總統不僅是總統重要夥伴，也是無懼的領導人，她負責國家面臨的關鍵且重要挑戰，從投票權、移民到拓展寬頻。」

拜登發言人貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)、白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)也接續推文支持賀錦麗。

民主黨籍的長堤市長賈西亞(Robert Garcia)推文寫道：「我們的副總統賀錦麗不僅剛完成強化外交關係的成功之旅，她聰明能幹，負責最複雜的任務，她也是幽默風趣的領袖。」柯連恩也轉推賈西亞的貼文。

然而，CNN並不善罷甘休，15日再報導拜登授權賀錦麗處理無證移民湧入的美墨邊境危機，賀錦麗著重中美洲國家，不但未能解決問題，就連南美洲國家的無證客都來到美墨邊境。

拜登(左)及副總統賀錦麗在基建法案簽署儀式上擁抱，破除「兩人不和」的說法。(路透)

聯邦機關不勝負荷，白宮一個頭兩個大，眼看問題變得更棘手，卻苦無解決辦法。

智庫「移民政策研究所」(MPI)所長瑟利(Andrew Selee)分析，拜登政府為中美洲擬定移民問題解決方案，但移民潮出現變化，問題其實遠超過北三角國家(Northern Triangle，瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多)，情勢更複雜，因應措施的難度也隨之增加。