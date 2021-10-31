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網站遠距開「驅蟲藥」治新冠 眾院調查

編譯郭宣含／綜合30日電
伊維菌素（Ivermectin）是抗寄生蟲藥。(美聯社)
伊維菌素（Ivermectin）是抗寄生蟲藥。(美聯社)

國會眾院新冠病毒危機小組委員會已在調查兩間網路公司是否使用驅蟲用藥伊維菌素(Ivermectin)和抗瘧疾藥羥氯奎寧(hydroxychloroquine)來治療新冠肺炎；該小組認為這些療方無效又危險，並要求店家交出相關文件。

該小組委員會主席、南卡羅來納州民主黨籍眾議員克萊本(James Clyburn)29日簽署的一封信函指出，遠距醫療供應商SpeakWithAnMD.com收取數百萬元，開出伊維菌素和羥氯奎寧等藥物治療新冠肺炎，而這兩項藥物都未經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權使用治療新冠患者。

克萊本表示，許多諮詢都由「美國前線醫生」(America's Frontline Doctors)轉介安排，這一家公司也遭國會調查；克萊本擔心這兩家公司恐趁著公衛危機圖利，危及他人性命。

羥氯奎寧(hydroxychloroquine)是抗瘧疾藥。(Getty Ima...
羥氯奎寧(hydroxychloroquine)是抗瘧疾藥。(Getty Images)

克萊本致信SpeakWithAnMD.com創辦人柯西(Jerome Corsi)：「我深深擔心SpeakWithAnMD.com供應存疑療方和危險藥物，藉此圖利，這可能置美國人生命於風險之中，阻撓美國終結疫情。」

該委員會要求兩間公司提交詳細記錄，包括所有權文件、兩公司互簽的所有合約、營收帳目、員工人數、特定療方的處方籤數量，以及醫師培訓與資格的詳細內容。

這起調查凸顯聯邦政府試圖打擊新冠疫情不實資訊，疫情爆發達18個多月後，假消息便層出不窮。公衛專家擔心，未經證實的療方對人體有害，因為有些人可能誤以為這些療方可取代疫苗或醫療治療。

聯邦貿易委員會(FTC)已寄發數百封信函，警告其他組織勿提倡新冠療方；FTC已提告許多組織播放不實廣告，並下令停止宣傳；根據其中一封信件，依據FTC法案，單次違反不實廣告規定，罰金高達4萬3792元。

眾院委員會也要求FTC調查本案中的兩家公司，稱其可能違反新冠肺炎消費者保護法和其他聯邦法，敦促FTC適時發揮監督權。

根據「時代雜誌」(Time)8月報導，數百名美國前線醫生組織的消費者指控，該公司承諾開伊維菌素，但始未送達。

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