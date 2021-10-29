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拜登第二次外訪出席2峰會 主打「團結抗中」

編譯盧炯燊／綜合28日電
拜登總統夫婦28日啟程前往歐洲出席G20和氣候峰會。（美聯社）
拜登總統夫婦28日啟程前往歐洲出席G20和氣候峰會。（美聯社）

拜登總統展開上任以來第二次外訪，先到羅馬參加20國集團(G20)峰會，隨後赴蘇格蘭參加聯合國氣候峰會(COP26)；儘管中國國家主席習近平以新冠疫情為由迴避出席，無法實現「拜習會」，但兩個峰會討論的重點都離不開中國，美中之間的緊張關係備受矚目。

國安顧問蘇利文蘇利文(Jake Sullivan)表示，拜登參加20個集團領袖峰會，除討論能源價格、伊朗核計畫與供應鏈問題外，更希望藉此展現美國經歷四年川普的「美國優先」政策後，恢復與盟友接觸往來。

蘇利文說，美國和歐洲在這兩次峰會之前是團結一致的，並指儘管習近平因為疫情而不赴會，但美、歐領袖將出席G20和COP26會議，他們將積極地、團結一致地推動議程，而潛台詞是團結應對中國的挑戰。

蘇利文認為，即使拜登的國內大部分議程仍未獲解決，但仍能在國外取得進展。

拜登此次海外之行的優先事項還包括氣候變化、能源價格、供應鏈問題和新的全球最低稅收。

目前拜登的外交政策側重於對抗中國在經濟、軍事等方面的崛起，但同樣必須修補與盟國的關係，特別是要解決與法國的齟齬。

拜登先在29日到義大利，在梵蒂岡與教宗方濟各會面。預計兩人將討論氣候、新冠疫情和貧困等問題。

同一天，拜登會與法國總統馬克宏會面，由於美英澳合組AUKUS聯盟，英美更向澳洲提供核動力潛艦技術而取消與法國潛艇協議，法國與三國的關係開始出現嫌隙，對此拜登必須作出修補。

蘇利文表示，拜登將會出席包括德國、法國和英國在內的盟國會議，討論如何讓伊朗重新遵守核協議。他認為這是一個「平衡」伊朗核發展的機會。

在20國集團會議上，其中一個重要問題是近140個國家就改革全球稅收規則達成協議，預計協議將得到與會領袖的支持。

該改革規定全球最低企業稅為15%，拜登政府一直推動了這個做法，協議的通過將被視為認為美國的勝利。

義大利羅馬的G20峰會現場戒備森嚴。（美聯社）
義大利羅馬的G20峰會現場戒備森嚴。（美聯社）

拜登 蘇利文 美國優先

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