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吹哨者作證：臉書加劇網路仇恨、查克柏格控制董事會

編譯洪毅／綜合25日電
媒體披露，臉書對於內容的管控，查克柏格的說法與內部研究矛盾。(路透)
媒體披露，臉書對於內容的管控，查克柏格的說法與內部研究矛盾。(路透)

臉書(Facebook)「吹哨人」、前產品經理法蘭西絲．郝根(Frances Haugen)向美媒揭發數項爭議議題後，25日在英國國會聽證會上，重申臉書將營利置於用戶安全之上，有監管的必要性；接受英媒訪問時也說，相信臉書股東都想把創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)換掉，只是無權如此而已。

郝根25日在英國國會聽證會上談及的內容，與在美國時揭發的內容大同小異，即臉書內部早就知情其平台可能造成的危害，包括有扭曲兒童及青少年價值觀或過度沉迷於平台中，還有因為演算法讓仇恨言論或錯誤訊息海量灌輸到用戶等風險；甚至還有販毒或是人蛇集團在該平台上運作等。

郝根還表示，對於臉書日前宣布將拓展「元宇宙」(Metaverse)技術一事表示「震驚」說，「你知道當宣布增聘1萬名工程師的投資，可以在用戶安全上做多少事情嗎？」

郝根在英國國會上表示，她認為臉書將「用戶安全」視為「成本」而非「成長動力」，但這其實是個「非常短視」的思維，因為臉書內部已有研究指出，用戶體驗惡化將讓平台留不住人；當國會議員問及臉書是否「本質上是邪惡」的時候，郝根表示，臉書不是邪惡，而是「毫不在乎」。

臉書「吹哨者」法蘭西絲．郝根(右)25日在英國國會作證，指出臉書對於內容管控不足...
臉書「吹哨者」法蘭西絲．郝根(右)25日在英國國會作證，指出臉書對於內容管控不足。(路透)

「我相信除查克柏格以外的股東，過去幾年來一定都希望能夠一股一票。」郝根23日接受英國「觀察家報」(The Observer)訪問 ，「我相當確信，如果這些股東有決定權，會想把公司領導層換掉。」

她說，因為查克柏格「全面控制權」，「不受監督，也無意在以公眾安全為首要的層次上，管理這間公司。」

雖然查克柏格目前僅持有臉書14%的股份，但是這些股份卻擁有58%的表決權，因此董事會仍由查克柏格控制；因此，類似「一股一票」的提案，往往會在股東會上被否決。

臉書對於此類質疑數次對外表示，過去五年來，臉書已在內容控管等領域投入超過130億元，為此聘用的員工人數在4萬人以上，並宣稱過去三個季度以來，平台上的仇恨言論已「幾乎腰斬」。

與美國國會一樣，英國國會議員也在草擬法案，監管臉書等社交巨頭，約束平台上的仇恨、錯誤訊息、種族主義、虐兒等內容的蔓延；郝根11月初也計畫前往歐盟總部所在地布魯塞爾，因為歐洲議會也有類似法案正在討論中。

臉書 郝根 英國

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