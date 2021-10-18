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英媒踢爆：世衛二次新冠溯源團 多人有利益衝突

編譯洪毅／綜合17日電
WHO日前宣布組建新的團隊前往中國武漢市，進行第二次新冠病毒素員調查；但團隊成員中有七人曾參加第一次調查，被指可能先入為主。圖為參與第一次調查的專家今年1月14日抵達武漢機場。（美聯社）
WHO日前宣布組建新的團隊前往中國武漢市，進行第二次新冠病毒素員調查；但團隊成員中有七人曾參加第一次調查，被指可能先入為主。圖為參與第一次調查的專家今年1月14日抵達武漢機場。（美聯社）

世界衛生組織(WHO)13日宣布組建新的專家團隊前往中國武漢市，進行第二次新冠病毒溯源調查；但「每日郵報」揭露，團隊成員中逾三分之一可能存在利益衝突，包括曾參與武漢的生物實驗室研究，或調查可能先入為主等。

世衛新組建的團隊為「新病原起源科學諮詢小組」(Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens)，由26位來自各國的專家組成；世衛首席緊急情況專家萊恩(Michael Ryan)說，這可能是新冠病毒溯源調查的「最後機會」。

但世衛的新團隊中，有七人是先前的團隊成員，而先前的調查並未受到外界普遍認可，連世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)都曾說，第一次的調查「深度不夠」。

例如荷蘭生物學家馬利恩‧庫普曼斯(Marion Koopmans)的專長為人畜共通病毒，其經營的實驗室與生態健康聯盟(EcoHealth Alliance)有合作關係，後者曾資助位於武漢生物實驗室的蝙蝠病毒研究。

荷蘭生物學家馬利恩‧庫普曼斯(Marion Koopmans)(左一)經營的實驗...
荷蘭生物學家馬利恩‧庫普曼斯(Marion Koopmans)(左一)經營的實驗室與生態健康聯盟有合作關係，後者曾資助位於武漢生物實驗室的蝙蝠病毒研究。圖為她與其他WHO新冠溯源調查團成員結束第一次調查，2021年2月10日準備離開武漢時在旅館前與當地工作人員合影。(Getty Images)

新成員中，還有兩人對中國持讚譽態度，例如德國病毒學家德羅斯騰(Christian Drosten)曾稱讚中國對疫情的資料共享「快速、公開且透明」；瑞士生物安全學家凱瑟琳．薩默瑪特(Kathrin Summermatter)則稱讚中國實驗室的安全性。

德國病毒學家德羅斯騰(Christian Drosten)。(Getty Ima...
德國病毒學家德羅斯騰(Christian Drosten)。(Getty Images)

瑞士生物安全學家凱瑟琳．薩默瑪特(Kathrin Summermatter)。(...
瑞士生物安全學家凱瑟琳．薩默瑪特(Kathrin Summermatter)。(取材自臉書)

英國下議院議員希里(Bob Seely)質疑，第一次調查是妥協之下的產物，為何現在還會有第一次調查團隊的成員；希里說：「粉飾太平兩次，並不會比只粉飾一次好」；他呼籲強而有力的獨立調查的必要性。

倫敦國王學院生物安全學家菲莉帕‧倫佐斯(Filippa Lentzos)則表示，團隊成員應對所有理論都持開放態度，這是科學調查的「基本品質要求」，而「很明顯地」，世衛新團隊中許多人並非如此。

世衛 中國 武漢

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