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數十年首見 全美超過10萬人醞釀罷工

編譯洪毅／綜合16日電
凱瑟醫療集團的護理師上月底在北加舉牌罷工，抗議醫院削減福利。(Getty Images)
凱瑟醫療集團的護理師上月底在北加舉牌罷工，抗議醫院削減福利。(Getty Images)

過去幾十年來，美國罷工事件急遽減少；但是從最近幾個月以來，罷工事件愈來愈多，全國還有超過10萬名勞工正在醞釀罷工，規模為過去幾十年來首見，這也凸顯在新冠疫情的勞工短缺情勢下，勞工與資方談判握有的籌碼也愈來愈雄厚。

國會山報(The Hill)報導，目前全國正在醞釀罷工的工會涵蓋超過10萬名勞工，除非與資方的談判能夠達成共識；這些工會涵蓋影視從業人員，強鹿(John Deere)工廠勞工及凱瑟醫療集團(Kaiser Permanente)護理師等，但好萊塢影視業從業勞資雙方16日晚以達成協議，避過原定18日展開的罷工危機。

逾千名家樂氏工廠勞工在密西根等多地罷工，指資方貪婪。(美聯社)
逾千名家樂氏工廠勞工在密西根等多地罷工，指資方貪婪。(美聯社)

企業普遍缺人 勞工握更多籌碼

全國已有數千名勞工正在罷工中，包括2000名紐約醫療機構從業人員，700名麻薩諸塞州醫療機構護理人員，1400名遍及密西根、內布拉斯加、賓州、田納西州的工廠的家樂氏(Kellogg)工廠勞工等。

若醞釀中的罷工最後都真的如期進行，將是最近幾十年來首見；過去幾十年來，美國工會成員不斷流失，法規對勞工也愈發不友善，讓罷工事件驟減，例如去年超過1000名勞工的罷工事件僅11次，而在1950到1980年代，平均每年都會有300次。

各地出現罷工聲浪的最主要原因，是當前的缺工情勢普遍，企業很難找到人力替補空缺，讓勞工有更多籌碼；今年7月，美國的職位開缺數高達1100萬，為歷史新高，到8月仍在1040萬的高位。

強鹿工廠的員工日前在伊州集會抗議，該廠有近萬人因不同意新的合約而走人。(Gett...
強鹿工廠的員工日前在伊州集會抗議，該廠有近萬人因不同意新的合約而走人。(Getty Images)

薪水紋風不動 富者恆富貧者愈貧

疫情造成的結果也觸發勞工罷工的動機；美國勞工聯合會和產業工會聯合會(AFL-CIO)主席麗茲．舒勒(Liz Shuler)表示，勞工們「受夠」了處在惡劣的工作環境，且薪資紋風不動的情況下，疫情卻讓富者愈富、貧者愈貧。

因疫情而疲於奔命的醫事人員更是如此，凱瑟醫療集團的護理師就堅持，每年必須加薪4%，增加招聘人手，反對新人及資深員工薪資鴻溝的「雙軌制報酬」等；但是凱瑟只願意加薪1%，讓談判陷入僵局。

俄勒岡州護理及健康人員聯盟(Oregon Federation of Nurses and Health Professionals)主席茱蒂．巴蕭(Jodi Barschow)就表示，凱瑟的提議「對時時刻刻面臨染疫風險的第一線員工極度不尊重」。

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