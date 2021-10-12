拜登都上任9個月了 共和黨眾院二把手仍拒承認選舉結果

共和黨眾院第二號人物史卡利斯向川普靠攏，拒絕駁斥川普。(美聯社)

共和黨 眾院黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)10日多次拒絕承認2020年總統大選的合法性，向前總統川普 的選舉盜竊言論靠攏，讓同黨眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)痛批他散布川普的謊言。

距離總統大選已超過11個月，拜登總統也已上任近九個月，史卡利斯卻仍堅持國會不應認證選舉結果。他說：「我從頭到尾講得非常清楚，如果你看看有多少州不遵守選舉州法，憲法寫得很清楚。憲法可沒說，州政府能自己決定由規則，而是必須透過立法。」

「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)主持人華勒斯(Chris Wallace)問道，總統大選是否不只出現一些違規，甚至到了「被偷走」的程度，史卡利斯回答：「不只是違規，而是很多州並沒有遵循憲法規範，必須遵守的法律。」

共和黨眾院第二號人物史卡利斯(左)向川普靠攏，拒絕駁斥川普。圖為2019年史卡利斯隨川普出訪。(美聯社)

川普目前有意在2024年捲土重來，但也強力羞辱甚至有可能一腳踢開對他選舉違法言論嗤之以鼻的同黨人士。

9日在愛阿華州的造勢活動上，川普花了快30分鐘宣稱自己贏了亞利桑納州、喬治亞州和賓州。愛州共和黨籍參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)和州長雷諾茲(Kim Reynolds)站在一旁，歡迎川普再度光臨愛州。

麗茲錢尼痛批：謊言會傷害憲法

但事實上，川普的選舉並未被偷走。他的前司法部長巴維理(William Barr)未發現選舉舞弊的證據，大規模選舉作票的指控，也被多名法官打回票，也遭各州選舉官員和國安部駁斥。

眾議員錢尼抨擊史卡利斯：「數以百萬計的美國人民，被灌輸選舉被偷走的謬論。共和黨有責任告訴美國人，這不是真的。讓這種天大的謊言繼續存在，已傷害我們的憲政共和。」