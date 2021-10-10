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加密幣挖礦 中國列「負面清單」產業 美國擬監管嚴控

編譯林育正／綜合9日電
中國已禁止加密貨幣挖礦和交易。（歐新社）
中國已禁止加密貨幣挖礦和交易。（歐新社）

繼上個月監管單位禁止加密貨幣交易和挖礦後，中國監管單位現在又擬將加密貨幣挖礦列為「限制」或「禁止」投資項目的「負面清單」產業；一旦被列入負面清單的產業，不論是海外資金或中國國內資金，都不允許投資。

在美國，白宮也考慮對加密貨幣市場進行大範圍監管，以對抗日漸嚴重的勒贖軟體和網路犯罪。

中國國家發展和改革委員會(NDRC)今年的負面清單草案，產業自123個減少自117個；其餘不在清單上的產業，不需額外審核即可投資。

中國的高壓政策導致加密貨幣交易中斷中國國內用戶服務，中國政府宣稱數位貨幣引發洗錢與其他金融犯罪的疑慮，更加增碳排放和能源消耗，但卻同時測試由政府發行的加密貨幣；部分人士臆測，中國希望擁有政府能更直接掌控的數位貨幣。

據報迄今已有逾20家加密貨幣相關企業宣布停止為中國用戶提供服務，並全面退出中國市場。

白宮也正在評估監管加密貨幣市場；白宮國安會發言人表示：「國安會與國家經濟委員會(NEC)跨部會合作，檢視確保加密貨幣與其他數位資產，不會淪為不法行為的方式。」彭博新聞則指出，政府的監管可能包括發布新的行政命令。

勒贖軟體通常將受害的的資料進行加密，當駭客收到高額的加密貨幣付款，才提供受害者鑰匙解開檔案；本月初，拜登總統表示國安顧問將與來自30國的官員商討打擊勒贖軟體和網路犯罪。

貨幣 中國 白宮

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