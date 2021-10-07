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解決債限危機 拜登找大銀行CEO背書 爭取支持

編譯陳韻涵／綜合6日電
拜登總統6日邀請數名大銀行與企業執行長到白宮會商，並爭取企業界支持提高舉債上限，以加強對共和黨施壓。(歐新社)
拜登總統6日邀請數名大銀行與企業執行長到白宮會商，並爭取企業界支持提高舉債上限，以加強對共和黨施壓。(歐新社)

國會若未能在兩周內高債限，可能對美國經濟造成巨大衝擊；拜登總統6日邀請數名大銀行與企業執行長到白宮會商，並爭取企業界支持提高舉債上限，以加強對共和黨施壓。

違約衝擊大 拜登邀進白宮會商

應拜登邀請與會的執行長包括摩根大通(JPMorgan Chase)執行長戴蒙(Jamie Dimon)、美國銀行(Bank of America)執行長莫伊尼漢(Brian Moynihan)、花旗銀行(Citi Bank)執行長珍‧芙瑞瑟(Jane Fraser)等。

拜登說，共和黨拒絕投票提高債限「不對且危險」，「共和黨提出的方案將引領我們朝邊緣走去，在我看來會對經濟造成無法挽救的損害。」

拜登也坦言，民主黨面臨提高債限的政治風險，共和黨可能用以競逐2022年期中選戰。

那斯達克：退休帳戶岌岌可危

「如果他們不想做，儘管讓開。」拜登說： 「我們會承擔，我們將會做，讓民主黨不受阻撓和延宕的投票提高債限。」

拜登呼籲與會者討論債務違約對美國的影響，那斯達克(Nasdaq)執行長阿德娜·費德曼(Adena Friedman)表示，退休帳戶岌岌可危。

她說：「我們必須了解，超過半數的美國成人都有投資股票，無論直接或間接，還有儲蓄帳戶、退休帳戶和退休金，(若違約)，他們全都會感受市值銳減，讓他們感覺更難處理生活、儲蓄和退休計畫。」 

花旗銀行：傷害企業 正在玩火

花旗執行長芙瑞瑟則說：「已經開始對經濟造成損害，傷害客戶、小企業；坦白說，我們正在玩火。」 

摩根大通：恐致全球經濟災難

摩根大通執行長戴蒙說：「相關影響將造成延續數周的連鎖效應，可能從衰退到全球經濟災難。」 

戴蒙表示，違約也有損美國在世界舞台上的形象；美國違約將讓中國和俄羅斯等獨裁政權，認為獨裁才是更好的政府形式。

拜登會見執行長之前，白宮警告，若不提高債限將會造成美國可能無法處理的全球金融危機。

白宮經濟顧問委員會在報告中寫道：「違約可能震盪全球金融市場，且可能造成全球信用市場凍結、股市大跌，各地企業可能開始辭退員工。」

拜登 美國 退休金

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