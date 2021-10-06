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工薪族存款餘額逾600元 IRS都想看

記者顏伶如／綜合報導
國稅局希望查看所有餘額超過600元的帳戶，每個有工作的美國人都適用。(美聯社)
國稅局希望查看所有餘額超過600元的帳戶，每個有工作的美國人都適用。(美聯社)

華爾街日報編輯委員會(Editorial Board)發表社論指出，美國民眾下回使用自動提款機(ATM)時，可能要注意一舉一動都正受到國稅局(IRS)注意；存款餘額超過600元的銀行戶頭，或者一年當中轉帳額度超過600元的帳戶，國稅局都想查看究竟，意味著每個有工作收入的民眾，都將成為適用對象。

華爾街日報編輯委員會在文中指出，除了每年報稅資料之外，如今拜登政府也有興趣進一步了解民眾的銀行帳戶狀況。

社論指出，國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)希望銀行等金融機構，能夠提供一般帳戶持有人的年度現金流量報告；財政部長葉倫(Janet Yellen)也為這項計畫遊說，眾院歲出入委員會則正辯論是否將此條款納入3.5兆元預算案中。

葉倫指出，一般帳戶持有人年度現金流量報告有助於追查富人逃漏稅；葉倫日前致函眾院歲出入委員會表示，這項計畫將能讓位於收入排行榜頂端者的收入動態得以透明化。

文中指出，財政部與民主黨籍國會議員認為，如果納稅人知道自己的銀行帳戶動態已被聯邦政府掌握，報稅時將更加準確申報，但國稅局卻希望查看所有餘額超過600元的帳戶，或者一年當中匯入匯出轉帳總額超過600元的帳戶，每個有工作的美國人都將成為國稅局查看銀行戶頭的適用對象。

41個工商團體日前聯合對國會領袖提出警告說，這項旨在追查重大逃漏稅的計畫，適用範圍過於廣泛，根本缺乏具體針對性。

華爾街日報編輯委員會分析，這項措施也有侵犯隱私之嫌。

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、前紐約市長彭博(Mike Bloomberg)等超級富豪的報稅紀錄，日前被人披露給非營利新聞調查組織ProPublica，提供文件者或以駭客行動取得報稅資料者明顯觸法，但國稅局到目前為止並未透露調查結果如何。

華爾街日報編輯委員會指出，如果讓國稅局資料庫掌握民眾銀行帳戶動態，將出現存款資料、花費紀錄曝光的風險，某些政治人物可能以這種方式做為打擊政敵的手段。

來自23州的州財政廳長以及稽查長，上月參加反對國稅局這項計畫的連署，並批評這項提議是「我們國家歷史上規模最大的資料隱私侵權手段之一」；共和黨籍內布拉斯加州財政廳長穆朗特(John Murante)指出，就算這項規定果真實施上路，內布拉斯加州絕對不會配合。

財政部長葉倫支持金融機構提供一般帳戶持有人的年度現金流量報告。(路透)
財政部長葉倫支持金融機構提供一般帳戶持有人的年度現金流量報告。(路透)

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