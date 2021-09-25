潛艦爭議激怒法國 CNN：外交危機讓拜登措手不及

美國總統拜登。 美聯社

法國先是被排除在美英澳三方安全聯盟AUKUS之外，後更丟掉與澳洲簽署的巨額潛艦合約，引發法國震怒。CNN分析，這場外交危機讓華府官員措手不及，連美國 總統拜登 也不例外。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登與法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）6月在七大工業國集團（G7）領袖峰會場邊見面，但拜登隻字未提將協助澳洲發展核動力潛艦一事，儘管他知道這項合作可能會讓法國失去400億美元潛艦合約。

華府官員表示，法國勃然大怒讓拜登措手不及。

馬克宏9月初大動作召回法國駐美大使，外交裂痕加劇，拜登相信直接對話可以幫助平息事態，22日主動與馬克宏對談。在30分鐘的通話中，拜登基本上不得不針對潛艦爭議向馬克宏認錯。

拜登政府過去幾週陷入一連串外交政策風暴，美國官員和外交人士認為，這些危機是完全可以避免的；外交失態讓華府內外消息人士感到沮喪而茫然，有人甚至覺得，這些比較像前總統川普會犯的過失。

美國與其他國家若干官員對拜登政府激怒老盟友法國感到震驚困惑，不過拜登政府一些官員則反駁，不論美國何時以何種形式告知法國潛艦交易，都會引發巴黎當局不滿。但許多數人也承認，事情本可處理得更圓滿。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）說：「這種粗暴、片面和不可預測的決定，讓我想起川普先生過往的許多作為。」

外交官表示，拜登和許多他的高階官員都曾在歐巴馬政府效力，理應讓他們有足夠的經驗以便更清楚地溝通、更謹慎地制定計畫並更有效地執行。

此外，多名歐洲外交官告訴CNN，儘管拜登政府在上台後的一段時間受到國際夥伴熱烈歡迎，但原本他們認為拜登政府整體而言遠優於川普政府的想法，現在產生了質疑。

一名外交官說：「這不是我們預期的決策作風。」