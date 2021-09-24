恒大危機 反映中國致力控制多年的債務潮

恒大債務困境不止牽動中國，全球也矚目。圖為警察和保安在深圳恒大總部前面。(美聯社)

地產開發巨擘「恒大 」陷入困境，反映中國 當局致力調控行之有年的舉債建設風；雖然有人把恒大危機比做2008年美國 李曼兄弟破產，但分析家認為，中國對金融市場的控制比美國緊密得多，恒大即使破產，也不會像李曼傾塌引發那麼巨大的連鎖效應，殃及全球。

不過，華爾街日報報導，恒大與李曼兩者之間仍有一個重要的相似點：李曼兄弟的危機是在多重抵押債信泡沫緊縮之後爆發，恒大危機的浮現，則因政府決定從過度倚賴債務帶動經濟成長的模式轉型。

中國當然不是唯一「愛債」國，美國債務更多，但用來減稅、支付社會福利；中國則用來投資製造業、基礎建設和房地產開發；只要「用債」得宜，能讓國家的經濟更具生產力，這是再邏輯不過的舉債發展模式；但如果北京擴大控制企業界，壓低債務應有的生產力提升效應，反而可能破壞發展。

很長一段時間，中國的債務發揮了促進經濟成長的效用，2008年以後，中國得靠更高額的債，來製造同額的經濟產出；2008年到2019年，包括政府、民間、業界的債務與國民生產毛額之比從169%升為306%，經濟成長率卻從10%降為6%。

從2000年到2010年，經過建築業、器械及其他投資股票市值調節計算，中國的生產力成長了2.6%，但2015年後，生產力開始負成長，顯示這些方面的投資效率甚低。

幾年前，北京就看清了舉債拚經濟模式不再行得通，開始想往例如多倚賴消費的成長模式轉型；此舉確實生效，至少緊收債務的狂飆。

但是去年為了舒緩新冠疫情的經濟衝擊，債信又開始放鬆；官員看出房價飛漲不利金融市場與社會的安定，於是設定三年為期，打壓房地產借貸市場，一挫紅火房市的銳氣。

國際金融研究所中國研究部門主管Gene Ma說，就像十幾年前，美國聯準會升息戳破美國房市的泡沫，此番中國政府的「限債」措施，雖然效應來的遲些，也把房市的泡沫戳破了；他說，恒大是早期受害者，因為它是業界槓桿運作得最厲害的一家。

華爾街日報報導指出，如果把債務用在更具生產力的行業，長期而言，對中國經濟將是利多，但北京「國進民退」的舉措，包括削弱網路服務、叫車軟體、課外補習等行業的「革新」政策，只會讓那利多無疾而終。