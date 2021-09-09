價值觀不同 白宮要求川普任命軍事學院監事辭官

前美國總統川普。 路透

白宮 今天表示，已要求18位前總統川普政府任命的軍事學院監事會成員辭職，稱總統拜登 要求這些官員必須「與這個政府的價值觀一致」。

路透社報導，白宮表示，這18位軍事學院的監事已經被要求辭職，其中美國 空軍官校、美國軍事學院和美國海軍官校各6名。

白宮指出，倘若這18人沒有主動辭去職務，則將在晚間6時自動遭到解職。

被要求辭官的包括共和黨籍前總統川普執政時期的白宮顧問康威（Kellyanne Conway）及白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）。

白宮現任發言人莎奇（Jen Psaki）在簡報中針對提問回應道：「我會讓其他人評估，看他們是否認為康威、史派瑟和其他人…有資格在這些監事會任職。」

「總統要求的資格並非你登記的黨籍，而是你是否具有服務的資格，以及你所擁有的價值觀是否與這個政府一致。」

康威在社群媒體推特（Twitter）上張貼回覆拜登的信件內容：「我不會辭職，你才應該下台。」

在美國海軍官校監事會任職的史派瑟今天也在自己的保守派媒體Newsmax節目中表示自己不會請辭。史派瑟說：「我不會遞出辭呈，我會投入訴訟來對抗此事。」