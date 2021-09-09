我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美特使施壓奏效 神學士允放行200公民離境

最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

價值觀不同 白宮要求川普任命軍事學院監事辭官

中央社／華盛頓8日綜合外電報導
前美國總統川普。 路透
前美國總統川普。 路透

白宮今天表示，已要求18位前總統川普政府任命的軍事學院監事會成員辭職，稱總統拜登要求這些官員必須「與這個政府的價值觀一致」。

路透社報導，白宮表示，這18位軍事學院的監事已經被要求辭職，其中美國空軍官校、美國軍事學院和美國海軍官校各6名。

白宮指出，倘若這18人沒有主動辭去職務，則將在晚間6時自動遭到解職。

被要求辭官的包括共和黨籍前總統川普執政時期的白宮顧問康威（Kellyanne Conway）及白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）。

白宮現任發言人莎奇（Jen Psaki）在簡報中針對提問回應道：「我會讓其他人評估，看他們是否認為康威、史派瑟和其他人…有資格在這些監事會任職。」

「總統要求的資格並非你登記的黨籍，而是你是否具有服務的資格，以及你所擁有的價值觀是否與這個政府一致。」

康威在社群媒體推特（Twitter）上張貼回覆拜登的信件內容：「我不會辭職，你才應該下台。」

在美國海軍官校監事會任職的史派瑟今天也在自己的保守派媒體Newsmax節目中表示自己不會請辭。史派瑟說：「我不會遞出辭呈，我會投入訴訟來對抗此事。」

白宮 美國 拜登

上一則

天災交作暴露美應變不全 專家警告：更慘的還在後頭

延伸閱讀

911事件20周年 拜登將至3處恐攻地點悼念

911事件20周年 拜登將至3處恐攻地點悼念
來加州滅火罷免紐森 拜登可兼穩陣腳

來加州滅火罷免紐森 拜登可兼穩陣腳
911恐襲20周年 川普佛州主持拳擊賽

911恐襲20周年 川普佛州主持拳擊賽
8月猛增420萬確診 拜登「6計畫」今秋加強防疫

8月猛增420萬確診 拜登「6計畫」今秋加強防疫

熱門新聞

艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）和太太歐文琦（Wenqing Ou）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

2021-09-02 21:59
颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

2021-09-03 21:55
美國20日起將​開放部分民眾施打新冠疫苗，紐約時報3日報導，公衛官員向白宮建議，追加施打新冠疫苗計畫只針對輝瑞（Pfizer）疫苗接種者。Getty Images

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

2021-09-03 21:43
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

2021-09-03 03:00
國稅局出現「數學」烏龍，錯算錯發1100萬張追稅函，其中很多是收到政府疫情補助金支票的納稅人。(美聯社)

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

2021-09-05 06:19
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報資料照片)

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

2021-09-04 19:11

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒