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補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

接種疫苗是個人自由？佛奇反駁佛州州長

編譯柯立偉╱綜合7日電
對疫苗接種是否個人自由，國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(左)7日駁斥佛州州長德桑提斯(右)的說法不正確。(美聯社)
對疫苗接種是否個人自由，國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(左)7日駁斥佛州州長德桑提斯(右)的說法不正確。(美聯社)

共和黨籍的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)3日接受全國公共廣播電台(NPR)專訪時指出，「接不接種疫苗是個人自由，不影響到他人，也與他人無關。」引起國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)抨擊，他7日指德桑提斯的看法「完全錯誤」。

德桑提斯關於疫苗的立場向來鮮明，他曾多次公開鼓勵民眾接種，但同時也反對強制接種或者強制揭露疫苗接種狀態。德桑提斯表示，疫苗可以有效防止新冠肺炎的重症，但打或不打是個人選擇，「讓人民自己決定要不要受到疫苗保護」他說。

佛奇7日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時，表示疫苗是防止疾病大規模傳染的重要方法，但要有效必須有大規模接種的計畫，人類歷史上諸如天花、小兒麻痺和蕁麻疹都是透過疫苗才得以有效控制；因此他說：「特別是在防止突然爆發的重大傳染病的時候，打不打疫苗就不是你個人的問題，而是社會上每個人的責任。」

佛奇進一步說明，放任病毒在社區發展而不接種疫苗，就會讓自己成為公衛問題的一部分。他說：「不打疫苗就是讓自己成為病毒的載體，讓病毒透過自己傳染給他人。」佛奇總結說道：「如果德桑提斯至今仍認為疫苗只對『部分人重要』，那這種看法是『完全錯誤』的。」

邁阿密前鋒報(Miami Herald)社論更直言：「不打疫苗跟別人無關？州長可真夠自私的。」

事實上，由於德桑提斯一直以來一直拒絕採行任何嚴格的防疫措施，導致佛州是目前疫情最嚴重的州之一，並使佛州的醫療量能逼近崩潰邊緣。佛奇在訪談中不斷強調，這一波疫情雖然嚴重，但幾乎都是只針對未接種疫苗的人而來，這群人的住院率與死亡率和接種疫苗的人相比完全不成比例。

疫苗 德桑提斯 佛奇

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