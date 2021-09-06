911關鍵一刻 他當眾對布希耳語「有人正在攻擊美國」

2001年9月11日，時任白宮幕僚長卡德在佛州薩拉索塔布克小學告訴總統小布希「美國正在遭受攻擊」。Getty Images

恐怖組織凱達在2001年9月11日挾持4架飛機，撞向紐約 世貿雙子星大樓和美國 國防部，造成近3000人死亡。時任白宮幕僚長卡德（Andrew Card）近日接受美國廣播公司專訪，回憶當時狀況說，他必須在第一時間冷靜地通知總統小布希 ，「我記得那天的每一分鐘。」

當天一早，小布希前往佛州薩拉索塔的布克小學與小學二年級學童會面。

當總統車隊抵達學校時，卡德說，「我聽到旁邊兩個人在談論『有人知道紐約發生飛機失事事件嗎？』」上午8時46分，美國航空11號班機撞向世貿中心北塔。最初的報導說，失事的是一架小型螺旋槳飛機，所以現場所有人都認為，應該只是場意外。

隨行的海軍少將勞爾走過來跟他說，這似乎不是一架小型螺旋槳飛機，而是商用飛機。上午9時03分，聯合航空175號班機撞向世貿中心南塔。勞爾過了一會兒又跑過來說，「我的老天，另一架飛機撞上紐約世貿中心另一座塔」。

卡德立刻意識到，這不可能是巧合，也不是意外，並決定馬上告訴總統。當時，小布希坐在媒體和一群二年級學生面前，卡德輕輕走近小布希身旁，彎下腰在他右耳邊低聲說，「美國正在遭受攻擊」，接著立刻後退三步，讓小布希沒有辦法轉身和他對話。

小布希為免造成恐慌，在學童朗讀時仍繼續在教室待了幾分鐘才走。