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德州「心跳法」法官發臨時禁制令 不得告計畫生育協會

記者顏伶如／綜合報導
反對心跳法案的德州維權婦女1日在德州首府奧斯汀集會反對心跳法。(美聯社)
反對心跳法案的德州維權婦女1日在德州首府奧斯汀集會反對心跳法。(美聯社)

德州特拉維斯郡地方法院(Travis County District Court)法官賈柏爾(Maya Guerra Gamble)3日晚間發布臨時禁制令(temporary restraining order)指出，德州1日剛上路實施的禁止墮胎法，暫時不適用於原告「全國計畫生育協會」(Planned Parenthood)墮胎診所及員工；對於爭取墮胎權的倡議人士來說，這項發展被視為司法攻防戰的暫時險勝。

這道臨時禁制令並未廢除俗稱「心跳法」的德州新法，只是暫時擋下被告德州反墮胎組織「德州生命權」(Texas Right to Life)及其他組織不得對「全國計畫生育委員會」墮胎診所及員工， 新生效的「心跳法」提出民事告訴。

聯邦大法官以5比4票決回絕聽審，讓全美嚴限制墮胎的德州心跳法得以生效。(美聯社)
聯邦大法官以5比4票決回絕聽審，讓全美嚴限制墮胎的德州心跳法得以生效。(美聯社)

挺墮胎人士暫勝 本月13日聽證再決

賈柏爾在裁決書中寫道：「法院認為S.B. 8法案(心跳法案)在過渡時期將導致可能發生，不能挽回且即將發生的傷害，倘若允許S.B. 8法案被援引用來做為私人興訟之用，造成傷害將是原告以及德州所有醫師、助理及病患都沒辦法做出適當法律補救的。」

臨時禁制令效期為兩周，但賈柏爾3日同時裁定9月13日將舉行聽證會。

「全國計畫生育委員會」對於賈柏爾裁定予以肯定，並形容德州「心跳法」是「嚴刑峻法」(draconian law)，全面禁止妊娠六周以上墮胎。

非營利組織「美國計畫生育協會」(Planned Parenthood Federation of America)公共政策訴訟與法律部副總監克拉斯諾夫(Helene Krasnoff)3日發表聲明指出，這道臨時禁制令為提供墮胎的診所及德州各地美國計畫生育協會員工提供保護，「讓他們能夠持續依法提供最好的醫療照護，免於受到正義魔人的監視、騷擾及威脅」。

紐約市婦女1日在布魯克林區公所前示威，聲援反對德州心跳法生效。(Getty Im...
紐約市婦女1日在布魯克林區公所前示威，聲援反對德州心跳法生效。(Getty Images)

聲明中指出：「但不能搞錯的是，對於德州來說，這道禁制令還是不夠的。美國計畫生育協會將持續為受到S.B. 8法案影響的數百萬德州民眾而抗戰，會根據法律盡力爭取，讓德州恢復憲法保障的墮胎權」。

根據統計，在德州州内墮胎的婦女當中，約有85%至90%都在妊娠至少已六周時墮胎；專家指出，德州「心跳法」對於少女、少數族裔婦女及住在偏遠鄉鎮的婦女，衝擊特別明顯。

德州 墮胎 計畫生育

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