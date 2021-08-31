確診不斷增加 美被移出遊歐安全名單

美國疫情嚴重，歐盟30日建議27個成員國，應再限制美國旅客入境。(美聯社)

由於美國 新冠肺炎疫情嚴重，歐盟 30日建議27個成員國，應再限制美國旅客入境；然而，已接種新冠肺炎疫苗 的美國旅客是否得以入境，歐盟會員國則可自行決定。

美國原本被歐盟列為安全旅行國家的名單，但如今已從安全名單除名；今年6月，就在暑假旅行旺季即將來臨之前，歐盟取消對來自美國地區入境旅客的限制。

相隔不到三個月，如今歐盟再度建議，暫停來自美國的非必要旅行(nonessential travel)；美聯社報導分析，歐盟的決策，反映美國確診案例不斷增加，已讓歐洲大感焦慮，深怕美國旅客自由進入歐洲大陸旅行，恐讓新冠病毒擴散到歐洲。

歐盟30日公布的建議並無法律約束力；由於歐盟並沒有統一的疫情旅行政策，美國旅客如果前往歐洲，在各國之間將面臨複雜且混亂的不同規定；歐盟成員國對是否在疫情期間開放或暫時封鎖邊境，各國政府可以自行決定。

根據統計，新冠肺炎情出現之前，平均每年有1500多萬美國旅客前往歐洲；歐盟最新頒布的美國旅客限制措施，可能造成歐洲國家損失以十億計數的觀光損失，尤其是仰賴遊遊業甚深的克羅埃西亞；今年暑假，克羅埃西亞海灘及飯店都湧入可觀的觀光人潮。

歐盟30日發表聲明指出，美國旅客必須施打至少一劑輝瑞疫苗(Pfizer)、莫德納疫苗(Moderna)、AZ疫苗(AstraZeneca)或嬌生疫苗(Johnson&Johnson)，才能前往歐洲旅行；美國旅客入境後可能面臨的防疫規定，包括隔離、入境接受病毒檢測等，或者因為非必要旅行，直接遭拒絕入境。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)30日指出，歐盟的建議是針對未施打疫苗的美國旅客：「如果要讓觀光重啟，最快速的管道就是接種疫苗，以及戴口罩、降低致命病毒的傳播。」

莎奇表示，目前聯邦政府部會機關之間正在研議有關國際旅行的規定，內容可能包括加強病毒檢測，對於已完成新冠疫苗接種的外國觀光客則可能放寬限制；不過，她表示，相關細節到目前為止均未定案。