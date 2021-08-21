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移民公共負擔 拜登新規鬆綁 終結川普時期苛法

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府將推出新措施，正式取代前總統川普任內對於申請綠卡者的「公共負擔」移民限制。(Getty Images)
拜登政府將推出新措施，正式取代前總統川普任內對於申請綠卡者的「公共負擔」移民限制。(Getty Images)

拜登政府20日宣布，將推出新措施正式取代前總統川普任內對於申請綠卡者的「公共負擔」(public charge)移民限制；這是拜登總統上台後，川普移民政策鬆綁的最新實例。

根據川普政府規定，使用糧食券、聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、住房補助等社會福利者，申請綠卡將被打回票。

拜登政府回歸到川普上台之前的原有移民政策。一名移民入籍成為公民，將可申請更多親屬...
拜登政府回歸到川普上台之前的原有移民政策。一名移民入籍成為公民，將可申請更多親屬來美。(美聯社)

拜登政府將訂定新規，界定移民官如何判斷綠卡申請人是否可能持為公共負擔；國土安全部20日公告，徵求徵求社會大眾對於新規定提供意見。

川普執政期間，美國對於合法移民祭出限縮，國土安全部對於公共負擔定義標準趨嚴，只要曾經使用糧食券等社會福利，或者未來可能使用社會福利的移民，申請綠卡時將被打回票。

自由派研究機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities)移民政策部副總監岡薩雷茲(Shelby Gonzales)說：「拜登政府今天跨出一步，確保移民及他們的家庭能夠使用健保、糧食補助以及其他需求的服務。」

自從今年3月以來，國土安全部已不再執行川普時期的公共負擔規定。司法部則宣布，對於因為公共負擔政策而多起訴訟被告上法院，將不再辯駁。

根據美國「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)規定，官員審查移民申請時，必須考量未來是否可能成為公共負擔，但法條當中並未對公共負擔提供明確定義。

「國會山莊報」(The Hills)分析，國土安全部官員研擬中的公共負擔新規，基本上回歸到川普上台之前的原有政策。

自從拜登上台之後，反對川普公共負擔規定的移民權益倡議團體便力促拜登政府，應該盡快採取行動，為川普時期的規定推出替代新規，否則移民將不敢使用擁有原本可以合法享有的社會福利服務。

岡薩雷茲說：「雖然川普政府的公共負擔規定已經不再執行，傷害卻依舊存在，許多移民家庭持續放棄接受重大福利服務，只因為害怕家人可能因此無法拿到永久居留權。」

移民家庭 公共負擔 川普

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