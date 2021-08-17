遲無進展 企業促拜登鬆綁對中貿易

美中貿易戰仍未解決。(美聯社)

美國 各大企業樂見拜登 總統檢視前總統川普時期的對中貿易政策；但七個月過去，政府卻毫無作為，因此讓企業失去耐心且感到挫折，希望看見實際行動。

拜登政府並未調整關稅 等阻礙商業活動的政策，因此現在企業寄望國會在今年秋季，通過關稅和貿易限制鬆綁。美中貿易全國委員會(US-China Business Council)安娜‧艾希頓(Anna Ashton)表示：「若拜登政府要展現不同的方案，現在是時候端出承諾的方針了。依照目前釋出的訊息來看，並無和川普政府執政尾聲時有什麼不同。」

美中兩國關係緊張，因此企業希望看到拜登更加清晰的策略。雖然在關稅方面沒有動作，但拜登持續對進行制裁，並且對侵犯人權的公司及個人施加貿易與投資限制。另一方面，北京則是打擊在美國上市的中國企業。

不過目前雙方拒絕就貿易問題對話。按照川普和中國國家主席習近平去年簽署的第一階段貿易協定，雙方將每六個月開會一次。但美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)和中國國務院副總理劉鶴，自5月以後就未通話，此舉並不在貿易協定框架內。

美國貿易代表戴琪。（線上會議視頻截圖）

戴琪未透露下次對話的時間，因此越來越多企業擔心，白宮對改善與中國的貿易關係興趣缺缺。

但企業高層表示，政府的做為大多僅是象徵性，目前更不清楚白宮與多個友邦國家展開對話的目標。全國零售聯盟(NRF)供應鏈與海關政策副主席葛德(Jon Gold)就說：「拜登政府執政快八個月，卻看不見任何政策，不清楚現在的狀況。隨著企業從疫情中復甦，卻依舊面對關稅阻礙，阻礙完全復甦的腳步。」

而且現在就連內閣官員，也出現與政府口徑不一致的聲音。商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)，就多次稱讚川普對鋼鐵進口課徵的課稅，拯救美國工作機會。財政部長葉倫(Janet Yellen)卻批評關稅和第一階段貿易協定，指出政策「傷害美國消費者」。

因此企業敦促國會介入，支持參院反中國經濟法案中的條款；其中包括重啟貿易法301條款，修正聯邦貿易限制，以及更新已過期的關稅豁免計畫。