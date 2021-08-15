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總統甘尼逃離阿富汗首發聲：出走是避免血流成河

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總統甘尼逃離阿富汗首發聲：出走是避免血流成河

中央社／喀布爾15日綜合外電報導
阿富汗總統甘尼遠走他國後首度發聲明表示，他面臨艱難的抉擇，但是「避免血流成河，我想最好還是離開」，並說民兵組織神學士贏了。路透
阿富汗總統甘尼遠走他國後首度發聲明表示，他面臨艱難的抉擇，但是「避免血流成河，我想最好還是離開」，並說民兵組織神學士贏了。路透

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）遠走他國後今天首度發聲明表示，他面臨艱難的抉擇，但是「避免血流成河，我想最好還是離開」，並說民兵組織神學士（Taliban，又譯塔利班）贏了。

美國領導的多國軍事行動瓦解神學士的政權將近20年後，這個民兵組織今天進入阿富汗首都喀布爾（Kabul）。

甘尼在神學士圍困首都喀布爾時逃離，隨後神學士進入這座城市並佔領總統府。

他在臉書的發文指出，他面臨艱難的抉擇，在20年的戰爭中，無數人因此喪命，數以百萬計喀布爾市民的命運，還有這座城市的安全都處於危險之中，「避免血流成河，我想最好還是離開」。

甘尼說：「神學士用他們的劍和槍贏得勝利，如今他們得負責保護同胞的尊嚴、財富和自尊。」這是他出走後首次發表聲明。

甘尼表示：「他們（神學士）現在正面臨新的歷史考驗，他們要捍衛阿富汗的名聲和榮譽，或是優先考慮其他方面與層面。」

甘尼並沒有透露他前往哪個國家，不過阿富汗「黎明新聞」（Tolo News）揣測，他應該是去了塔吉克。

而「半島電視台」（Al Jazeera）引述甘尼的侍衛指出，甘尼和他的太太還有幕僚長與國家安全顧問，飛往鄰國烏茲別克（Uzbekistan）的首都塔什干（Tashkent）。

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