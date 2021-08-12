拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

英國每日郵報11日獨家披露，美國總統拜登次子杭特（右）宣稱俄羅斯人偷走他一台存滿性愛影像的筆電，也擔心自己會因此被勒索。路透

英國每日郵報11日獨家披露，美國總統拜登 次子杭特曾經宣稱，有俄羅斯 人趁著他在賭城 拉斯維加斯一個飯店套房接近嗑藥過量時，偷走他的另一台筆電，擔心自己會因此被勒索。

根據報導與外流影片，杭特2019年1月利用筆電自拍他跟一名女性發生性關係後，並沒有關閉攝影機的鏡頭，而是開始提及前一年夏天的一場賭城狂歡記，聲稱自己花上18天，「從空中別墅（Penthouse suite）逛到空中別墅」，有時一晚更豪擲1萬美元。

杭特跟女子回憶筆電當晚怎麼「失竊」的經過，提到3名男子與一名35歲俄羅斯女子，隨後稱就在那一個糜爛的夜晚之後，他了解到自己的電腦不見了，「我覺得他是那個偷走我電腦的人，我想他們三個，這三個傢伙像是一個小團體。毒販跟他的兩個夥伴，而我帶著他們到處晃」。

杭特接著告訴女子，據稱失竊的筆電也是滿滿的不光彩性愛影像，「他們有我（像剛剛）這樣搞的帶子，有我瘋狂搞他X的性X的帶子」。

在2020年總統大選期間，杭特就被媒體揭發曾丟掉兩台筆電，此次據稱失竊的的筆電則是他不見的第三台電腦。當女子詢問杭特，他是否擔心被控小偷的俄羅斯人會試著「勒索」他時，杭特低聲答稱，「對啊，某種程度上是這樣。我爸…競選總統，他是。我一直在講這事情」。

杭特接著談到似乎是性愛影像相關的金錢問題，接著又稱「也許是『新聞利益』，因為我爸是一名公眾人物。他們會說，我們不必付你任何東西，因為你對正規新聞有意義的」。