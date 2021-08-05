年輕人返回城市工作 推升房租漲逾10%

新冠疫情以來，搬進城市工作的年輕勞工增多，推升公寓租金。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，年輕專業人士重返大城市，而且高房價讓多數人選擇繼續租屋，公寓的租金 也水漲船高。

上市公寓公司的股價也飛漲，富時集團(FTSE)和全美房地產投資 信託協會(Nareit)股權公寓指數追蹤公寓房東類股，自1月以來也上漲42%，打敗同期史坦普500大企業(S&P 500)17%的漲幅。

根據租房網站和數據提供商Apartment List的數據，過去一年平均房租1244元已上漲逾10%，該漲幅也比疫情 開始前、2020年3月的平均租金高9.4%。

最近租金上漲的一大主因是房價高漲，迫使許多可能購屋族離開房市，這群人別無選擇只能繼續租房；根據全國房地產商協會(NAR)，截至6月，成屋平均售價比一年前上漲23.4%至36萬3300元，創下新高價。

民眾在疫情初期失業影響整體租金，部分房東的公寓住房率降至新低點；紐約、舊金山等主要房市的租金開價在疫情初期也出現兩位數的跌幅，使得公寓股價驟跌。

有些房東提供可負擔房價或吸引到低收入租客，但他們卻因為長達近一年的禁止迫遷令而難以收租。

在幾乎每個大都會區中，租金都比一年前更高；紐約和舊金山租金也開始回升，無須再那麼常以不收租金或其他誘因吸引房客上門。不過多數繳納市價租金的房客在疫情期間仍受僱，可以持續按月繳租金。

分析師表示，新的家庭組成也使承租公寓的需求上升；資產管理公司貝雅(Robert W. Baird & Co.)分析師雅曼達·斯威策(Amanda Sweitzer)表示：「年輕專業人士原本家長住在一起，現在被雇主召回，或者他們覺得現在更安全可以出租了。」

UDR不動產信托公司在6月投資人簡報中指出，跟疫情前相比，25歲到29歲組和30歲到34歲組的租客占比上升；該公司在7月電話財報會議表示，旗下不動產出租率達97.5%寫下新高。

休士頓肯登不動產投資信託公司(Camden Property Trust)也指出，旗下房地產的7月新租金上漲19%。