美中貿易戰反而催化中國出口產品精密度提升

哈佛大學成長實驗室最新公布的出口產品多元化與科技精密度指數所示，中國（紫色）有所提升。取材自彭博

依據哈佛大學成長實驗室最新公布的出口產品多元化與科技精密度指數顯示，中國 出口產品的科技層級已經在美中貿易戰的催化下，2019年出口產品的精密度層次排名上升3位，成為全世界第16位，已超越愛爾蘭；哈佛報告也預期未來十年中國的經濟成長速度將超越印度 。

台灣並未在哈佛成長實驗室這項評比之列。

這項指數的評估項目包括出口多元化、科技精密度及出口量。依據最新排名，美國 居第11位；而過去10年來美、中兩國的差距已經縮小了一半以上。去年新冠肺炎爆發後的數據還未能取得，但由於去年中國出口激增，排名還可能進一步上升。

哈佛成長實驗室高級研究經理契斯東指出，依據這項研究顯示，儘管美國對中國出口產品加徵關稅，但中國排名仍能提升；「中國以熟練的行動，將電子產品出口目的地分散到歐洲及其他地區」。

不過排名靠前，並不保證經濟就能快速成長。日未已連續19年蟬聯榜首，但經濟成長卻陷入停滯。成長實驗室指出，更值得重視的，則是一國出口精密度與當前人均國內生產毛額（GDP）水準之間的差距，這是一國未來經濟擴張的有力預測指標。

印度與中國的人口數相當，但比中國貧窮；儘管印度政府推動「印度製造」，但印度2019年的排名居於第43位。契斯東指出，「過去幾年來我們看到印度經濟下降，出口發展普遍停滯」；這顯示在經濟成長方面，「未來10年中國將超越印度」。

不過由於中國的排名已經超越一些已開發國家，因此要繼續提升將面臨更大挑戰。契斯東表示，中國出口「目前幾乎涵蓋全球已知的產品領域。中國現在是從世界各地取得專業知識與科技，未來必須進入真正的創新，這將是一大挑戰」。