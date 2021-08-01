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疫情復燃 美國8月恐日增30萬例

編譯李京倫／報導
美國猶他州疫情升溫，穆雷市一家醫院的醫護人員7月23日在新冠加護病房救治患者。路透
美國猶他州疫情升溫，穆雷市一家醫院的醫護人員7月23日在新冠加護病房救治患者。路透

華盛頓郵報報導，美國近來新冠肺炎疫情復燃，專家擔心本月單日新增病例可能衝到30萬例，主因是新冠病毒Delta變異株傳染力強及防疫限制幾乎都已取消。

華郵每天更新的資料顯示，7天平均日增確診病例，從不到6周前的近6萬例，增為7萬多例，日增確診病例則回升至今年2月水準。

北卡羅來納大學流行病學家萊斯勒說，疫情模擬資料顯示，專家預測今秋疫情降溫「可能太樂觀了」。

在上周之內，美國7天平均日增病例增加6成，每天新增住院病例增加4成，新增死亡病例增加近3成，最近7天平均每天新增300多人死亡。

約翰霍普金斯大學公共衛生學院流行病學副教授唐迪說，「疫情愈來愈糟，至少現在美國疫情並沒真正趨緩」，不過，專家預期住院和死亡病例不會回升至去年冬天水準，「現在染疫的人比較年輕且抵抗力較好」。

疫情升溫有幾個原因，一是Delta變異株散播，美國疾病預防管制中心（CDC）估計，新病例中超過八成是Delta病毒引起。另一原因是民眾放鬆警戒，不再戴口罩和保持社交距離。

美國哥倫比亞大學流行病學家沙滿推測，已接種完畢者染疫的病例比官方數字多，因為接種完畢者比較不會去接受檢測，也比較容易對新冠輕症掉以輕心，誤認為感冒。

沙滿說，酒吧和棒球場裡滿是沒戴口罩的群眾，「問題出在大家想把疫情和病毒忘掉」。

沙滿說，他研究團隊的最新模型顯示，美國會在4到5周內達到疫情高峰，「一周新增超過100萬個病例」，平均每天14萬例。

華盛頓大學健康指標與評估研究所的模型顯示，美國疫情會持續升溫到8月中旬，屆時每天會新增30萬例，9月每天會新增1500人病故。

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