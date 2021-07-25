Delta肆虐、未接種者限制多 猶豫者終於願打疫苗

新冠變種病毒在美肆虐，各州接種疫苗的人數都上升了。(美聯社)

Delta變種病毒 迅速擴散，全美抗疫進展因很多人對疫苗 抱持懷疑態度而停滯，但本周情勢有所改善，平均每日接種疫苗人數超過50萬；這類人終於接種的因素包括親友壓力、工作或課業要求、貪小便宜心態或終於認定疫苗很安全，部份產業勞工無法預約時段接種，只好等人少一點、不用排隊時再打疫苗。

紐約時報 (NYT)24日報導，原本對疫苗猶豫者坦言自己算遲了數月才現身；許多人對自己終於做正確的事很是高興，但也有人埋怨受到壓力，無從選擇。

紐時22日在八個州訪問數十名疫苗接種者，受訪者不是一開始就急著預約打疫苗的熱心群眾，但也不是死命反對疫苗的人；相形下他們站中間立場，觀望了幾個月，對接種遲遲其行，直到最近至親接種、工作要求，或是疫苗安全感漸增後，才說服他們打疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)24日數據顯示，全美人口已有56.6%、1億8798萬2826人至少接種一劑疫苗，另有49%、1億6272萬5812人完全接種疫苗；紐時統計指出，目前單日平均接種53萬7000劑疫苗，相形4月13日高峰值338萬劑減少84%。

當局擴大在學校體育館、藥局和巴士改裝的行動診所替民眾接種疫苗，並疾呼未接種疫苗者挽袖打疫苗，以對抗急速擴散且傳染力驚人的Delta變種病毒。

對疫苗遲疑者的接種率上升有多快，將決定美國疫情走勢。

俄勒岡州波特蘭市一名婦女持續等候讓她接種疫苗的強烈動機出現，當她聽聞附近農夫市場設立的臨時診所發放150元禮物卡時，才決定接種。

洛杉磯一名60歲的男子則因為路過的診所不用排隊，於是決定打疫苗，因為他從事建築業的緣故，很難定時定點預約疫苗接種。

許多人表示，受到親友的強大壓力而不得不接種疫苗，另有不少人存在務實考量，如大專院校要求學生接種疫苗、初中和高中生希望享受社交生活，或企業要求未接種疫苗者戴口罩等。

紐時指出，政府與雇主對於未接種疫苗者的防疫限制，是促成遲疑者決定接種的主因；此外，Delta變種病毒迅速擴散也讓更多人決定接種疫苗。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)23日表示，五個新確診件數最高的州，即阿肯色、佛州、路易斯安納、密蘇里及內華達，終於見著「令人鼓舞數據」，願意接種的民眾增多。